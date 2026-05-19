экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
На Байкале перевернулся прогулочный катер, есть погибшие

CentralAsia (CA) -  По меньшей мере пять человек погибли из-за того, что на Байкале в Бурятии перевернулось прогулочное судно на воздушной подушке, сообщил телеграм-канал «112», связанный с телеканалом РЕН.

Первоначально сообщалось, что из-под перевернувшегося судна не смогли выбраться четыре человека. В МЧС также говорили, что ищут четырех человек.

По данным МЧС, аэролодка «Север-750» перевозила 14 человек. Катер типа «Хивус» перевернулся примерно в 30 метрах от берега, в районе скалы Черепаха.

10 человек, в том числе 14-летнего подростка, спасли, у пострадавших переохлаждение. Один человек госпитализирован, сообщили в прокуратуре.

Лодка могла опрокинуться из-за превышения допустимого количества пассажиров на борту, рассказали ТАСС в оперативных службах. Катер «Хивус» рассчитан на 10 человек.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com