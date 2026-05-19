На Байкале перевернулся прогулочный катер, есть погибшие

CentralAsia (CA) - По меньшей мере пять человек погибли из-за того, что на Байкале в Бурятии перевернулось прогулочное судно на воздушной подушке, сообщил телеграм-канал «112», связанный с телеканалом РЕН.

Первоначально сообщалось, что из-под перевернувшегося судна не смогли выбраться четыре человека. В МЧС также говорили, что ищут четырех человек.

По данным МЧС, аэролодка «Север-750» перевозила 14 человек. Катер типа «Хивус» перевернулся примерно в 30 метрах от берега, в районе скалы Черепаха.

10 человек, в том числе 14-летнего подростка, спасли, у пострадавших переохлаждение. Один человек госпитализирован, сообщили в прокуратуре.

Лодка могла опрокинуться из-за превышения допустимого количества пассажиров на борту, рассказали ТАСС в оперативных службах. Катер «Хивус» рассчитан на 10 человек.