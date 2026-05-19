Таиланд сократил срок безвизового пребывания для туристов с 60 до 30 дней

CentralAsia (CA) - Кабинет министров Таиланда одобрил сокращение безвизового пребывания в стране с 60 до 30 дней для граждан более чем 90 стран. Об этом объявил министр туризма и спорта Сурасак Пханчароенворакул, передает издание Khaosod.

По его словам, комитет по визовой политике пересмотрит визовые правила для каждой страны в отдельности и определит, какой тип визы будет подходящим, принимая во внимание соображения безопасности и экономические факторы.

Министр добавил, что правительство хочет сосредоточиться на привлечении «качественных туристов», а не просто на увеличении числа посетителей страны.

Безвизовый режим сроком на 60 дней действует в Таиланде с июля 2024 года для граждан из 93 стран и территорий, посещающих страну в туристических целях.

О том, что власти Таиланда решили сократить безвизовый режим для туристов с 60 до 30 дней, стало известно в мае. Bloomberg писал, что действия правительства стали ответом местному бизнесу, который жалуется, что его источники дохода под угрозой из-за незаконной деятельности мигрантов.