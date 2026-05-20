Путин прибыл в Китай

Официальный визит Путина в Китай 19 мая 2026

CentralAsia (CA) - Президент РФ Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом.

В аэропорту Пекина главу российского государства приветствовал член Политбюро ЦК Компартии Китая, министр иностранных дел Ван И.

После церемонии встречи Путин отправился в государственную резиденцию для почетных гостей «Дяоюйтай».

Поездка российского президента в Китай приурочена к 25-летию подписания основополагающего для межгосударственных связей между двумя странами Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Как ожидается, основным рабочим днем визита будет 20 мая. На этот день запланированы российско-китайские переговоры на высшем уровне и ряд других важных мероприятий.