Монголия и Китай проведут совместные военные учения

CentralAsia (MNG) - По информации, предоставленной MiddleAsianNews, Монголия и Китай проведут совместные военные учения «Степной партнер 2026» в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая в период с последней декады мая по первую декаду июня, сообщил официальный представитель Министерства обороны КНР, старший полковник Цзян Бинь в понедельник.

Выступая на пресс-конференции, Цзян Бинь отметил, что в ходе учений усилия будут сосредоточены на отработке совместной операции по борьбе с незаконными вооруженными формированиями.

Цзян Бинь имеет звание старшего полковника и был назначен заместителем генерального директора Информационного управления Министерства национальной обороны в июне 2024 года. Он учился в Бирмингемском университете в Великобритании и получил степень магистра международных исследований.

Предстоящая совместная подготовка станет второй в своем роде, целью которой является постоянное углубление дружбы и взаимного доверия, укрепление практического сотрудничества и повышение возможностей обеих сторон по совместному поддержанию регионального мира и стабильности, сказал Цзян Бинь.

Монголия и Китай начали свои первые совместные военные учения в 2024 году. Сообщается, что эти тридцатидневные трехэтапные совместные военные учения под названием «Степной партнер» посвящены борьбе с незаконными вооруженными группировками.

В ходе первых военных учений 2024 года обе страны использовали юго-восточный монгольский аймак Дорноговь в качестве плацдарма. Китай развернул войска батальонного уровня с различными видами вооружения и колесной техникой.

В то время командующий китайскими войсками на учениях «Степной партнер 2024» Цзю Цици заявил: «Эти учения являются практической платформой для поиска армиями двух стран совместных решений по борьбе с незаконными вооруженными группировками. Они также предоставляют возможность обмена опытом в боевых действиях и методах подготовки. Это очень важно для практического сотрудничества между двумя сторонами в области подготовки личного состава».

