Впервые в мире: в Улан-Баторе проведено обследование младенцев на слепоту с помощью ИИ

фото: В Улан-Баторе, Монголия, молодая мать Отгончимэг держит на руках своих близнецов — одних из первых недоношенных детей, прошедших обследование на предмет слепоты, вызванной ретинопатией недоношенных, с помощью вспомогательного ИИ.

В Монголии с помощью передовых технологий ИИ проводится скрининг недоношенных детей на предмет выявления основной причины детской слепоты в мире, — сообщает MiddleAsianNews.

Впервые искусственный интеллект (ИИ) ускоряет выявление слепоты, вызванной глазными заболеваниями, у недоношенных детей.

В Улан-Баторе, Монголия, некоммерческая организация по уходу за глазами Orbis International и ее партнерская компания Siloam Vision первыми в мире использовали вспомогательный искусственный интеллект для помощи врачам в проведении скрининга младенцев на ретинопатию недоношенных — ведущую причину детской слепоты во всем мире — обеспечивая более быстрые и надежные обследования в условиях дефицита специализированной помощи и нехватки времени.

Стратегическое партнерство между Orbis и Siloam Vision, начатое в 2023 году, объединяет инновационную, запатентованную технологию искусственного интеллекта с моделью Orbis, направленной на укрепление систем здравоохранения, и долгосрочными партнерскими отношениями в местных сообществах, чтобы обеспечить высококачественную офтальмологическую помощь недоношенным детям в самых труднодоступных районах мира.

Система искусственного интеллекта Siloam для лечения ретинопатии недоношенных стала первой системой ИИ, получившей статус прорывной разработки от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

Обследование проводилось в партнерской больнице Orbis, в отделении интенсивной терапии новорожденных Национального центра охраны здоровья матери и ребенка (НЦОЗМР) в Улан-Баторе, столице Монголии. Среди первых младенцев, прошедших обследование на ретинопатию недоношенных с использованием искусственного интеллекта, были мальчик и девочка-близнецы, Ариунбаатар и Ариуннандин. Их мать, Отгончимэг, сказала, что очень волновалась, когда они родились преждевременно, зная, что ретинопатия недоношенных может быстро прогрессировать и привести к слепоте, если ее не обнаружить и не лечить вовремя. В этот исторический день ее близнецы прошли обследование в больнице вместе с несколькими другими недоношенными детьми.

«Видеть первых младенцев, прошедших обследование в монгольской клинике, невероятно вдохновляет», — сказала доктор Чимгээ Чулуунхүү, директор представительства Orbis в Монголии.

«Учитывая обширную территорию страны и низкую плотность населения, Монголия испытывает как наибольшую потребность, так и наибольшую возможность использовать телемедицину и искусственный интеллект для поддержки врачей даже в самых отдаленных сельских районах. Эта программа помогает обеспечить доступ к ранней, жизненно важной медицинской помощи младенцам во всем мире, а не только в столице».

«Это исторический момент для офтальмологии во всем мире», — сказала Карин Джонас, директор по цифровым технологиям Siloam Vision. «Используя искусственный интеллект на платформе телемедицины Siloam, мы можем обучать врачей по всей стране, поддерживать их диагностику и помогать детям, которые в противном случае могли бы остаться без диагноза».

Обследование проводилось в рамках практического обучения с участием местных офтальмологов и ознаменовало запуск новой программы. Программа реализуется с помощью собственной телемедицинской платформы Siloam Vision, iTelegen, и включает в себя текущие исследования в НЦОЗМР. Программа, реализуемая командами Orbis Mongolia и НЦОЗМР, представляет собой еще один важный шаг в их миссии по созданию более сильной и устойчивой системы офтальмологической помощи, обеспечивающей высококачественное и стабильное лечение для всех на протяжении всей жизни, от недоношенных детей до взрослых, в сообществах по всей стране.

В рамках этой инициативы врачи из отдаленных провинций прошли обучение использованию специализированных камер, которые крепятся к мобильному телефону и позволяют получать изображения сетчатки глаза, которые затем можно просматривать с помощью телемедицины. Эти изображения будут отправлены в НЦОЗМР, где инструменты телемедицины помогут офтальмологам в диагностике ретинопатии недоношенных и других заболеваний глаз. В НЦОЗМР внедряемый ИИ не заменяет специалистов, а, наоборот, помогает офтальмологам принимать клинические решения, предоставляя им дополнительные рекомендации.

«На национальном и мировом уровнях мы сотрудничаем в целях внедрения искусственного интеллекта в диагностику и лечение ретинопатии недоношенных», — сказала д-р Цэнгэлмаа Чулуунбат, заведующая отделением детской офтальмологии НЦОЗМР. — «Мы считаем, что это отражает совместные усилия нашей преданной своему делу национальной и международной команды, которая займется решением проблемы ретинопатии недоношенных в Монголии и внесет вклад в научную область детской офтальмологии».

Отгончимэг, мать близнецов, когда-то работала в Национальном центре здоровья матери и ребенка, в том же госпитале, где позже родила, поэтому она не понаслышке знала, что поставлено на карту для недоношенных детей и их зрения. Когда она там работала, в больнице проводили обследование на ретинопатию недоношенных, но эта процедура требовала участия высококвалифицированного офтальмолога, которому часто требовались дни для просмотра снимков, при этом ему приходилось одновременно обслуживать других пациентов. Теперь больница интегрировала искусственный интеллект в свой процесс скрининга, что позволяет просматривать результаты за считанные секунды. Благодаря скринингу с использованием ИИ, такие матери, как Отгончимэг, могут получать результаты немедленно и быстро планировать необходимое последующее лечение, не теряя драгоценного времени.

Отгончимэг сказала: «Как мать, я была рада услышать, что с ними все в порядке, поскольку были опасения, что слишком длительное ношение маски [с кислородом] может серьезно повлиять на зрение близнецов и привести к слепоте».

Специалисты по уходу за глазами, прошедшие обучение в Orbis в Монголии, с момента запуска программы искусственного интеллекта провели более 270 обследований более чем 170 новорожденных.

О компании Siloam Vision

Siloam Vision — компания, основанная для вывода на рынок технологий визуализации, способных снизить уровень предотвратимой слепоты во всем мире. Siloam Vision объединяет команду экспертов в области искусственного интеллекта, офтальмологического оптического проектирования и глобального здравоохранения, уделяя особое внимание разработке комплексных решений для решения разрешимых проблем в области офтальмологии во всем мире, начиная с ретинопатии недоношенных.

