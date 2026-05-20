TMK заключила новое соглашение с Монголией о поставках газа с местным монгольским гигантом по производству LPG

Дугал Фергюсон и вице-директор группы «Дашваанжил» Сарангэрэл Бямба подписывают знаковое соглашение

CentralAsia (MNG) - Как сообщает MiddleAsianNews, компания TMK Energy в партнерстве с крупнейшим в стране дистрибьютором, пилотной компанией «Дашваанжил», построит газовую электростанцию.

Компания TMK Energy начала новый этап в развитии газового сектора Монголии, подписав соглашение о партнерстве с лоцманской компанией «Дашваанжил», крупнейшим в стране дистрибьютором сжиженного нефтяного газа (LPG), о строительстве газовой электростанции.

Эта сделка приближает компанию на шаг к коммерческой продаже газа с ее масштабного проекта по добыче сланцевого газа Гурвантэс XXXV.

Флагманский газовый актив компании занимает площадь 8400 квадратных километров в бассейне Южной Гоби в Монголии, менее чем в 20 километрах от китайской границы и вблизи развитой газовой инфраструктуры северного Китая. В рамках этого масштабного проекта разрабатываются мощные пласты битуминозного угля, простирающиеся более чем на 150 километров по простиранию, и имеются потенциальные запасы газа в размере 1.2 триллиона кубических футов (Ткуб. футов).

Компания заключила меморандум о взаимопонимании с группой компаний«Дашваанжил» о разработке первоначальной модульной электростанции мощностью 1 мегаватт рядом с пилотным проектом Гурвантэс XXXV. Электростанция будет работать на газе, уже поступающем из пилотных скважин TMK, и будет использовать сжиженный нефтяной газ (LPG) от «Дашваанжил» в качестве двухтопливной системы на этапе наращивания производства.

Проектно-конструкторские работы уже начались: компания «Дашваанжил» проводит инженерные исследования в области переработки и сбыта за свой счет и на свой риск, а компания TMK занимается интеграцией месторождения, сбором газа и полевыми работами. Добываемый газ из пилотных скважин будет смешиваться в центральном пункте сбора, где при необходимости его можно будет подготовить перед подачей в газовую электростанцию.

Партнеры планируют завершить проектирование к концу второго квартала следующего года, а ввод в эксплуатацию и начало выработки электроэнергии запланированы на конец третьего квартала 2027 года. После завершения инженерной фазы стороны могут принять решение о заключении официальных коммерческих соглашений, которые зафиксируют структуру проекта и определят порядок распределения прибыли от инвестиций между обеими сторонами.

Компания TMK заявляет, что местная компания «Дашваанжил» привнесет в проект сильную культуру операционной безопасности, развитую инфраструктуру и техническую экспертизу, что позиционирует партнерство как быстрый и экономически эффективный шаг к проверке концепции и будущей коммерческой продаже газа.

Первоначально электростанция обеспечит компанию надежным долгосрочным источником электроэнергии для собственных пилотных операций, снизив зависимость от нестабильного регионального электроснабжения. Кроме того, система будет поддерживаться поставками сжиженного нефтяного газа (LPG) от компании «Дашваанжил» и существующим подключением TMK к сети, что поможет обеспечить бесперебойную работу месторождения по мере роста добычи газа.

Примечательно, что проект разработан как масштабируемая платформа, а не как автономный пилотный проект. Избыточная электроэнергия, вырабатываемая сверх производственных потребностей TMK, предположительно будет продаваться местным промышленным потребителям, скорее всего, расположенным поблизости угольным шахтам в регионе Южная Гоби, где спрос на энергию продолжает расти.

«Проект по обеспечению электроэнергией призван предоставить компании TMK надежное долгосрочное решение для энергоснабжения в рамках пилотного проекта по разработке скважины, а также продемонстрировать более широкий потенциал природного газа для обеспечения других внутренних потребителей энергии», — заявил испольнительный директор TMK Energy Дугал Фергюсон.

Соглашение стало результатом недавних усилий TMK по ускорению продаж газа после получения разрешения регулирующих органов на использование пилотного газа для выработки электроэнергии на месте.

На месторождении также продолжается наращивание оперативного темпа добычи. В настоящее время газ добывается на семи пилотных скважинах, и компания недавно сообщила, что в апреле добыча выросла до 663 кубических метров в сутки. Этот объем добычи представляет собой второй по величине ежемесячный показатель на сегодняшний день, при этом руководство неуклонно наращивает работы по осушению пласта и пилотной добыче.

Недавние исследования пласта также подтвердили наличие связи между скважинами по давлению, что подтверждает более широкую модель взаимосвязи пластов, разработанную компанией TMK, и укрепляет уверенность в масштабируемости проекта.

Компания готовится к бурению дополнительных пилотных скважин в конце этого года, а также ведет переговоры о передаче прав на разработку месторождений с целью привлечения стратегических партнеров в сфере добычи, транспортировки и переработки нефти и газа.

Общая энергетическая ситуация в Монголии выглядит все более благоприятной. Страна по-прежнему сильно зависит от угольной энергетики и импорта электроэнергии из Китая, в то время как промышленное развитие в Южной Гоби продолжает повышать спрос на стабильные внутренние поставки энергии.

С учетом того, что факельные установки на пилотных скважинах в Южной Гоби теперь мерцают, стратегия TMK смещается от подтверждения запасов газа к созданию практичной, масштабируемой и потенциально ключевой внутренней энергетической системы Монголии для ее будущего.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения