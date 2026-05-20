В регионе Гоби началось строительство первой в Монголии дороги повышенной проходимости толщиной 80 см

CentralAsia (MNG) - Дороги с общей толщиной основания и покрытия 80 см (0.8 метра) относятся к капитальным или усиленным конструкциям, предназначенным для сложных геологических условий, пучинистых грунтов или высоких транспортных нагрузок, — пишет MiddleAsianNews.

Более 20 процентов экспорта Монголии и около 80 процентов ее импорта будут проходить по этому маршруту. Эта дорога станет главным транзитным коридором для грузов из наших южных и третьих соседей, позволяя им проходить без каких-либо препятствий. Монголы, которые будут следовать по этой дороге, найдут работу, и их жизнь улучшится.

17 мая в аймаке Говьсүмбэр состоялась церемония открытия специализированной дороги для тяжелых грузов протяженностью 435.6 км, соединяющей город Чойр в аймаке Говьсүмбэр и КПП Замын-Үүд в аймаке Дорноговь.

Китайская компания Zhongshan Urban Construction Investment Group Co., Ltd. (中山市城市建设投资集团有限公司) была выбрана инвестором в составе партнерской команды для этого проекта строительства автомагистрали, которая является главными экспортно-импортными воротами Монголии, а строительные работы начинаются по заказу компании «Монголын тусгай зориулалттай авто зам» («Монгольские дороги специального назначения»). Подрядчиком выступит китайское государственное «China Construction Sixth Engineering Bureau Co., Ltd».

С самого начала на строительную площадку доставлялась дорожно-строительная техника, и здесь начнутся работы по возведению двухполосной автомагистрали для тяжелых грузовых автомобилей в направлении долины Хөшигийн-Хөндий, города Чойр и города Замын-Үүд.

Технико-экономическое обоснование проекта, инженерные решения и проектирование были выполнены ООО «RCSC» по заказу «Монголын тусгай зориулалттай авто зам», и после утверждения технико-экономического обоснования Научно-техническим советом Министерства дорог и транспорта маршрут и направление дороги были официально утверждены Приказом А/61 Министра дорог и транспорта.

Вдоль трассы скоростной автомагистрали запланированы следующие объекты:

Временные парковки каждые 50 км

Сервисные комплексы каждые 100 км

4 пункта взимания платы за проезд

Приблизительно 470 водоотводных сооружений

16 мостов

Переходы для животных

Проект включает в себя железобетонные трубы круглой и прямоугольной формы, мосты для отвода паводковых вод из горных районов, а также подземные переходы для удовлетворения потребностей местных сообществ и обеспечения свободной миграции диких животных.

Что представляет собой конструкция дорожного покрытия или слой дорожного покрытия повышенной прочности?

4 см цветного асфальтобетона

4 см базового асфальтобетона

12 см черненого асфальта

30 см цементоармированного щебня в качестве основания

Многослойная конструкция общей толщиной 80 см, включая 30 см базового слоя.

В Гоби (например, в районах Таван-Толгой или Оюу-Толгой) дороги толщиной 80 см являются технологически временными и основными дорогами, рассчитанными на выдерживание чрезвычайно высоких нагрузок от тяжелых карьерных самосвалов (например, CAT 797, Komatsu). При строительстве горных дорог в Гоби, учитывая экстремальный климат, который зимой чрезвычайно холодный (-40°C), а летом чрезвычайно жаркий (+40°C), и структуру грунта (песчаный, с высокой просадкой), дороги толщиной 80 см строятся со следующей структурой.

Эта дорога — первая в Монголии дорога для тяжелых грузов, а также начало транзитной дороги, пересекающей город и страну. Правительство Монголии придает ей большое значение, поскольку это первая транзитная дорога, начинающаяся от Говьсүмбэра и продолжающаяся в направлении Сайншанд—Замын-Үүд—Эрээн.

