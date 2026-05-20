Правительство Монголии успешно провело переговоры с компанией Rio Tinto

CentralAsia (MNG) - В результате затраты сократятся на $2.2 млрд, а выгоды для Монголии увеличатся на $1.5 млрд.

Рабочая группа, созданная указом № 68 премьер-министра Монголии и занимающаяся снижением платы за управление проектом Оюу-Толгой, сегодня утром начала переговоры с инвестором Rio Tinto, — информирует MiddleAsianNews.

По словам министра Дамдинняма, правительство поставило перед ним задачу в определенной степени снизить плату за управление. Он сказал: «Мы в состоянии завершить переговоры в кратчайшие сроки. Инвестор не отреагировал на указания, данные мне правительством Монголии в ходе четырех встреч, поэтому мы не пришли к соглашению. Позиции бывшего премьер-министра Монголии Занданшатара Гомбожава и премьер-министра Учрала Ням-Осора остаются прежними. Позиция правительства Монголии не изменилась».

Переговоры проходили в конференц-зале Министерства промышленности и минеральных ресурсов. Министр промышленности и минеральных ресурсов Дамдинням Гонгор, возглавляющий рабочую группу с монгольской стороны, после нескольких часов переговоров с инвестором Rio Tinto о снижении платы за управление и приведении ее в соответствие с международными стандартами, завершил переговоры в пользу Монголии.

Сегодня утром министр Дамдинням Гонгор заявил: «Сегодняшние переговоры с компанией Rio Tinto — наша четвертая встреча. В своем последнем письме наша рабочая группа выдвинула довольно жесткие требования. Мы настаивали на том, что если вопрос не будет решен в ближайшее время, дальнейших переговоров не будет. Мы постараемся донести хорошие новости до монгольского народа, правительства и общественности, которые нам доверяют». И ему удалось сдержать своё слово.

По итогам этой встречи премьер-министр Учрал Ням-Осор сообщил о достижении прогресса в вопросе соглашения о плате за управление, которое является ключевым компонентом соглашений по проекту Оюу-Толгой. В частности, было достигнуто соглашение о снижении вдвое платы за управление проектом Оюу-Толгой и об устранении дублирования платежей. В результате затраты сократятся на $2.2 млрд, а выгоды для Монголии увеличатся на $1.5 млрд.

«Правительство Монголии добилось первых успехов и результатов в рамках соглашения по Оюу-Толгой. Рабочая группа под руководством министра промышленности и минеральных ресурсов смогла вдвое снизить плату за управление в результате соглашения с группой компаний Rio Tinto по Оюу-Толгой. Достигнуто соглашение об устранении дублирования платежей. Это хорошая новость, поскольку позволит сократить расходы на платежи на $2.2 млрд, а также увеличит выгоды для Монголии на $1.5 млрд. Это результат многолетних разговоров, ожиданий общественности и требований. Это также хорошая новость для инвесторов. Это результат того, что монголы смогли защитить свои интересы и вести переговоры на равных с инвесторами. Мы сталкиваемся со многими трудностями в завершении бесконечного диалога, направленного на то, чтобы лучше предоставлять гражданам страны выгоды от ее богатств. Правительство продолжит прилагать все усилия для достижения успеха в инвестиционном соглашении с компанией Ontre и в переговорах по снижению процентной ставки по кредиту на проект Оюу-Толгой», — заявил Учрал Ням-Осор.

