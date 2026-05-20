В Монголии назначен новый посол Великобритании

г-н Эдвин Сэмюэл

CentralAsia (MNG) - Как сообщило МИД Великобритании г-н Эдвин Сэмюэл назначен послом Его Величества в Монголии, — передает MiddleAsainNews.

Г-н Эдвин Сэмюэл назначен послом Его Величества в Монголии, сменив на этом посту г-жу Фиону Блайт, кавалера ордена Британской империи, которая переходит на другую должность в дипломатической службе.

Г-н Сэмюэл приступит к исполнению своих обязанностей в июле 2026 года.

Эдвин Сэмюэл — опытный британский дипломат, занимавший должность официального представителя по арабскому языку в регионе Ближнего Востока и Северной Африки в Министерстве иностранных дел, по делам Содружества и развития (FCDO).

Как дипломат, он провел более половины своих лучших лет на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Как аккредитованный медиатор второго уровня, Эдвин интересуется изучением того, какие виды формального и неформального посредничества и неофициальных каналов наиболее эффективны в регионе Ближнего Востока и Северной Африки.

Эдвин также известен как дипломат, использующий как силу «мягкого интеллекта», так и силу «сдерживания» для реализации политики в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. В качестве представителя правительства Великобритании в арабских СМИ Эдвину было поручено помочь в разработке межрелигиозной стратегии и учебных программ для Коалиции по борьбе с ИГИЛ с целью противодействия радикализирующей пропаганде в исламском мире.

Он является сторонником использования разведывательных данных из открытых источников вместе с другими источниками для принятия решений на стратегическом уровне. Он консультирует компании по вопросам ведения бизнеса и постепенного прекращения деятельности в Мьянме после военного переворота.

За время работы в британской дипломатической службе Эдвин побывал в Лондоне, Берлине, Дамаске, Бразилиа и Эр-Рияде. Эдвин любит отдыхать в пустыне с бедуинами, практикуя арабский язык, и увлекается классической музыкой.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения