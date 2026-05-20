Ученики монгольской школы в Оттаве совершили экскурсию по поселению Groovy Yurts. Фото

CentralAsia (MNG) - Представители монгольской диаспоры, где бы они ни находились, всегда заботятся о своих детях и воспитывают их в монгольских традициях и на родном языке, создавая монгольские школы в таких странах, как США, Япония, Корея, Австралия, Швеция и даже Канада, — пишет MiddleAsianNews.

Посольство Монголии в Канаде в сотрудничестве с Ивом Балленеггером, посланником Монголии по культуре в Канаде, и Монгольской школой в Оттаве организовало поездку в поселение Groovy Yurts в Александрии 16 мая 2026 года, чтобы отметить День защиты детей и познакомить детей, обучающихся в школе, с монгольской культурой, традициями, образом жизни и обычаями.

В рамках поездки Ив Балленеггер, культурный посол Монголии и генеральный директор компании Groovy Yurts, вместе с детьми построил монгольскую юрту и рассказал им о монгольских юртах, монгольской кочевой культуре и ценностях.

Ив Балленеггер

Эта поездка была организована посольством в рамках программы «Мировые монголы», реализуемой правительством Монголии. Ее цель – популяризация монгольского языка и культурного наследия, а также повышение уровня знаний о монгольском языке, культуре и традициях среди монгольских детей, проживающих в Канаде. В мероприятии приняли участие ученики монгольской школы в Оттаве, их родители, учителя и сотрудники посольства.

Groovy Yurts — это культурно-деловая компания, которая импортирует, поставляет и продвигает монгольские юрты на североамериканском рынке, в частности в Канаде и Соединенных Штатах. Компания была основана Ивом Балленеггером, гражданином Швейцарии, который в настоящее время является культурным послом Монголии.

В 2004 году Ив Балленеггер выделил свой бизнес по импорту монгольских юрт из некоммерческой организации Globetracker и превратил его в независимую компанию. Головной офис и склад компании расположены в Александрии, Онтарио, Канада.

На долю монгольских юрт, импортируемых только компанией Groovy Yurts, приходится около 26 процентов от общего объема экспорта Монголии в Канаду.

Помимо продажи монгольских юрт, они также регулярно организуют туры и мероприятия, чтобы познакомить школьников и широкую публику в Северной Америке с монгольской кочевой культурой и ценностями, а также совместно строить юрты.

