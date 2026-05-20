Theborn Korea расширяет свое присутствие в Монголии, открывая франшизу по продаже лапши

CentralAsia (MNG) - Компания Theborn Korea, крупный корейский поставщик услуг общественного питания, возглавляемый известным ресторатором Пак Чон Воном, 9 мая открыла свой первый франчайзинговый ресторан корейско-китайской кухни в Улан-Баторе, что ознаменовало собой масштабное продвижение на монгольский рынок, о чем сообщает MiddleAsianNews.

Новое заведение, работающее под брендом Paik’s Noodle, специализируется на блюдах китайской кухни в корейском стиле, таких как «чжачжанмён» (лапша с черными бобами) и «чжамбпонг» (острый суп с лапшой и морепродуктами). В ресторане сразу же резко возрос спрос, и выручка удвоилась на второй день работы. Неожиданный наплыв посетителей вынудил руководство временно ограничить вход, чтобы сохранить качество обслуживания. Местные телеканалы также широко освещали открытие, подчеркивая, что это первая в своем роде франшиза в стране.

Расширение является частью более широкой стратегии Theborn Korea по использованию своего мультибрендового портфеля в быстрорастущих регионах.

Компания заявила, что выбрала Улан-Батор, потому что он является основным потребительским рынком Монголии, где проживает более 70 процентов из чуть более 3.5 миллионов жителей страны. Кроме того, значительно возрос интерес местных потребителей к корейской кулинарной культуре, чему способствует широкая популярность корейского развлекательного и стримингового контента.

Ранее компания Theborn Korea закрепилась на рынке страны благодаря своей сети ресторанов барбекю Saemaul Restaurant, которая с момента выхода на монгольский рынок в 2023 году разрослась до пяти заведений. После первоначального успеха сети ресторанов лапши, компания планирует открыть второй ресторан Paik’s Noodle в здании Ayud Tower в Улан-Баторе в конце этого года.

По состоянию на март, компания Theborn Korea управляет 154 магазинами в 13 странах мира и планирует ускорить свою глобальную экспансию во второй половине года, включая открытие своего первого кафе в Японии. Благодаря своему разнообразному портфелю мультибрендовых товаров, компания заявила о намерении продолжать расширять свое глобальное присутствие в соответствии с меняющимися международными вкусами.

