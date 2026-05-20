Посол Гэрэлмаа провела встречу с послом Маркусом Лейтнером

CentralAsia (MNG) - 18 мая 2026 года в Берне посол Гэрэлмаа Даваасүрэн провела плодотворную встречу с послом Маркусом Лейтнером, генеральным директором департамента Азии и Тихоокеанского региона Федерального департамента иностранных дел Швейцарии.
В ходе встречи посол Гэрэлмаа Даваасүрэн и генеральный директор Маркус Лейтнер подчеркнули ключевые достижения в двусторонних отношениях между Монголией и Швейцарией и подтвердили активное сотрудничество в расширении взаимодействия в политической, торгово-экономической, образовательной, культурной и туристической сферах.
Посол Гэрэлмаа и генеральный директор Лейтнер обменялись мнениями о предстоящих политических консультациях между Министерством иностранных дел Монголии и Федеральным департаментом иностранных дел Швейцарии.
Обе стороны обсудили ключевые вопросы геополитической обстановки и двустороннего сотрудничества на многосторонней арене.