Посол Гэрэлмаа провела встречу с послом Маркусом Лейтнером

CentralAsia (MNG) -  18 мая 2026 года в Берне посол Гэрэлмаа Даваасүрэн провела плодотворную встречу с послом Маркусом Лейтнером, генеральным директором департамента Азии и Тихоокеанского региона Федерального департамента иностранных дел Швейцарии.

В ходе встречи посол Гэрэлмаа Даваасүрэн и генеральный директор Маркус Лейтнер подчеркнули ключевые достижения в двусторонних отношениях между Монголией и Швейцарией и подтвердили активное сотрудничество в расширении взаимодействия в политической, торгово-экономической, образовательной, культурной и туристической сферах.

Посол Гэрэлмаа и генеральный директор Лейтнер обменялись мнениями о предстоящих политических консультациях между Министерством иностранных дел Монголии и Федеральным департаментом иностранных дел Швейцарии.

Обе стороны обсудили ключевые вопросы геополитической обстановки и двустороннего сотрудничества на многосторонней арене.

