Си Цзиньпин и Владимир Путин встретились в Пекине

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин прибыл в Дом народных собраний на площади Тяньаньмэнь в Пекине, передает ТАСС.

Российский лидер приехал к площади на своем автомобиле Aurus, его встретил председатель КНР Си Цзиньпин. Главы государств обменялись рукопожатиями.

Визит президента России в Китай проходит 19 и 20 мая. Вместе с Владимиром Путиным в Пекин прибыли еще 39 человек, среди которых пять вице-премьеров, восемь министров, представители администрации президента и крупного бизнеса. Переговоры пройдут как в расширенном, так и в узком составе.

Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудят вопросы двусторонних отношений и обменяются мнениями по международным и региональным проблемам. Ожидается, что главы государств подробно обсудят реализацию проекта «Сила Сибири-2».