экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Си Цзиньпин и Владимир Путин встретились в Пекине

CentralAsia (CA) -  Президент России Владимир Путин прибыл в Дом народных собраний на площади Тяньаньмэнь в Пекине, передает ТАСС.

Российский лидер приехал к площади на своем автомобиле Aurus, его встретил председатель КНР Си Цзиньпин. Главы государств обменялись рукопожатиями.

Визит президента России в Китай проходит 19 и 20 мая. Вместе с Владимиром Путиным в Пекин прибыли еще 39 человек, среди которых пять вице-премьеров, восемь министров, представители администрации президента и крупного бизнеса. Переговоры пройдут как в расширенном, так и в узком составе.

Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудят вопросы двусторонних отношений и обменяются мнениями по международным и региональным проблемам. Ожидается, что главы государств подробно обсудят реализацию проекта «Сила Сибири-2».

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com