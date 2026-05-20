Генсек ОТГ обсудил с исполнительным директором ООН-Хабитат развитие устойчивых городов

CentralAsia (CA) - Генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев 19 мая встретился с исполнительным директором Программы ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат) Анаклаудией Россбах на полях 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

Как сообщает пресс-служба ОТГ, стороны подтвердили приверженность развитию устойчивых городов и укреплению сотрудничества в сфере урбанистики, экологии и климатической устойчивости. В ходе переговоров обсуждались вопросы разработки современных стандартов зелёной инфраструктуры, продвижения умных городов, улучшения городской мобильности и внедрения цифровых решений для устойчивого развития.

Особое внимание было уделено обмену опытом между государствами-членами ОТГ, а также совместным инициативам по развитию экологически устойчивой городской среды и повышению качества жизни населения.

Кубанычбек Омуралиев подчеркнул, что ОТГ уделяет всё больше внимания вопросам экологической устойчивости и городского развития в рамках регионального взаимодействия.

Собеседники также приветствовали продолжающееся сотрудничество между ОТГ и ООН-Хабитат после подписания меморандума о взаимопонимании в 2023 году. Стороны обсудили дальнейшие направления партнерства, включая проведение совместных мероприятий, обмен экспертизой и реализацию программ по наращиванию потенциала.

По итогам встречи стороны выразили готовность углублять сотрудничество в целях продвижения устойчивого и инклюзивного городского развития в тюркском мире.