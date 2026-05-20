В аймаке Увс обрушилась снежная буря, ограничивающая видимость. Видео

CentralAsia (MNG) - В аймаке Увс выпал сильный мокрый снег и бушуют метели, что ограничивает видимость. В связи с этим служба экстренной помощи аймака Увс выпустила специальное предупреждение о нежелательности поездок на большие расстояния.

В последний день /19.05.2026/ в Улаангоме выпало 24,0 мм осадков, в сомонах Малчин — 16,0 мм, в Цагаанхайрхан — 13,0 мм, в сомонах Баруунутуруун и Өндөрхангай — 8,0 мм, в сомонах Тэс и Зүүнговь — 7,0 мм, в сомонах Өмнөговь — 6,6 мм, Түргэн — 6,0 мм, Ховд — 5,2 мм, в сомонах Давст и Өлгий — 5,0 мм, в Хяргас — 4,0 мм, в сомонах Завхан и Зүүнхангай — 2,0 мм, в сомоне Сагил — 1,0 мм. Осадки продолжались от 1 часа 40 минут до 12 часов, сопровождаясь дождем, мокрым снегом и снегом.

Сегодня, 20 мая 2026 года, в северных и восточных частях страны ожидаются дожди, мокрый снег и снегопады. Это приведет к резкому падению температуры, при этом в сельскохозяйственных районах температура достигнет от 0 до –5°C.

