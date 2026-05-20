Генеральный секретарь ОТГ призвал страны тюркского мира укреплять сотрудничество в сфере устойчивого развития городов

CentralAsia (CA) - Генеральный секретарь Организация тюркских государств Кубанычбек Омуралиев выступил на Высокоуровневом городском диалоге ОТГ, который прошёл 19 мая в Баку на полях 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13). Об этом сообщает пресс-служба ОТГ.

В своём выступлении Омуралиев подчеркнул важность сотрудничества в сфере городского планирования для решения сложных вызовов, с которыми сталкиваются города — от быстрого роста населения и разрастания городов до экологической деградации и социального неравенства. Генеральный секретарь отметил, что устойчивое развитие городов как важное направление сотрудничества находится в повестке ОТГ.

Главы делегаций подчеркнули ключевую роль жилищной политики и устойчивой урбанизации, а также обменялись мнениями о будущих региональных инициативах и партнерствах по адаптации городов к изменению климата и снижению рисков, а также обсудили возможности финансирования совместных проектов по обновлению городской среды.

В мероприятии приняли участие министры и высокопоставленные представители государств-членов и наблюдателей ОТГ, курирующие вопросы градостроительства и жилищной политики.

По итогам встречи стороны подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сферах городского и пространственного планирования и устойчивого городского развития. Документ предусматривает создание технической платформы для развития устойчивых и технологически продвинутых городов при сохранении национальных архитектурных традиций и культурного наследия стран-участниц.