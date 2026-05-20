В Пекине прошли переговоры Си Цзиньпина и Владимира Путина

CentralAsia (CA) - В Пекине 20 мая прошли переговоры председателя КНР Си Цзиньпиня и президента России Владимира Путина, сообщает Кремль.

Первая часть переговоров прошла в узком составе в Доме народных собраний на площади Тяньаньмэнь и продолжалась около полутора часов.

«Господин президент Путин, мой давний друг, приветствую вас в Китае с официальным визитом, – начал Си. – На протяжении долгих лет мы с вами поддерживаем тесные связи, вместе определяем вектор укрепленного и плодотворного развития китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху». Отношения между странами выстраиваются на взаимоуважении, справедливости и взаимовыгодном сотрудничестве, отметил лидер КНР – а это вносит в хаотичный мир стабильность и предсказуемость. Он напомнил, что в 2026 году исполняется 30 лет установлению партнерства и стратегического взаимодействия между Китаем и Россией и 25-летие подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

«Китайско-российские отношения шаг за шагом достигли нынешнего высокого уровня. Это стало возможным благодаря присущей нам непоколебимой воле в процессе непрерывного углубления политического взаимодоверия и стратегического взаимодействия, предприимчивости в расширении разветвлённого сотрудничества, а также храбрости и мужеству в деле отстаивания международной справедливости в целях формирования сообщества единой судьбы человечества, несмотря на турбулентности международный обстановки», – сказал Си. По его словам, сейчас в хаотичном международной ситуации «наблюдается разгул односторонности и гегемонии», но стремление к миру и сотрудничеству остается желанием народов. Он подчеркнул, что Китай и Россия как постоянные члены ООН должны добиться национального возрождения и построить более справедливую и разумную систему глобального управления.

Путин начал свою речь с китайской поговорки – «не виделись день, а как будто минуло три осени». «Мы действительно очень рады вас видеть. Мы сверяем постоянно часы и лично, и через наших помощников. Я тепло вспоминаю, как в прошлом году мы здесь имели возможность вместе принимать участие в праздновании 80-летия Победы во Второй мировой войне», – сказал президент России. Он также сказал о 25-летии договора о добрососедстве между странами. По словам Путина, отношения между Россией и Китаем вышли на «беспрецедентно высокий уровень». «Неслучайно в составе нашей делегации большая часть правительства Российской Федерации, руководителей бизнеса, представителей общественных и образовательных организаций», – подчеркнул он.

Путин сказал, что на переговорах в узком составе состоится обсуждение экономических тем. Торговый оборот между Россией и Китаем за 25 лет вырос более чем в 30 раз, уже несколько лет он превышает $200 млрд – и это с учетом неблагоприятных внешних факторов, напомнил Путин. По его словам, локомотивом взаимодействия является сотрудничество в сфере энергетики: «На фоне кризиса на Ближнем Востоке Россия по-прежнему сохраняет за собой роль надёжного поставщика ресурсов, а Китай – ответственного потребителя этих ресурсов». Путин отметил, что в числе приоритетов – совместные проекты в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, высоких технологиях.

Особо он подчеркнул сферу туризма и установление безвизового режима между странами в 2025 году, добавив, что эта практика будет продолжена.

Взаимодействие России и Китая во внешней политике Путин, как и Си, назвал одним из главных стабилизирующих факторов в мире. В процессе формирования полицентричного мира Россия и Китай отстаивают культурно-цивилизационное многообразие и уважение суверенного развития государств, считает президент. В завершении протокольной части выступления Владимир Путин пригласил Си Цзиньпина в 2027 году в Россию.

Далее Владимир Путин и Си Цзиньпин продолжили переговоры в расширенном составе. К главам двух государств присоединилась основная часть делегаций.

Си Цзиньпин заявил, что в условиях сложной международной обстановки Китай и Россия выстраивают отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, основываясь на принципах равенства и взаимного уважения. Председатель КНР обратил внимание на углубление политического взаимодоверия, укрепление сотрудничества в торговой, экономической, инвестиционной, энергетической, научной, технической и других сферах. Народы России и Китая постоянно сближаются, подчеркнул Си.

«Отношения между нашими странами вступили в новый этап более продуктивного и ускоренного развития. Неуклонное продвижение китайско-российских отношений долгосрочного, здорового, стабильного и высококачественного развития – это стратегический выбор, сделанный нами с президентом Путиным, исходя из взаимных интересов двух стран и общей тенденции развития в глобальном масштабе», - сказал Си.

Китайский лидер сказал, что стороны одобрили продление Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между КНР и РФ и намерены в полной мере реализовать достигнутые договорённости.

Путин поблагодарил Си и «всех китайских друзей» за приглашение и гостеприимство. По его словам, предшествующие этой встрече переговоры в узком формате были содержательными и прошли в «традиционно дружественном и доверительном ключе». В расширенном формате были запланированы выступления с докладами о работе пяти межправительственных комиссий их сопредседателей и вице-премьеров, а также сообщения министров иностранных дел обеих стран о координации на международной арене, отметил президент РФ.

Всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие России и Китая в новую эпоху – образец межгосударственных связей в современном мире, заявил Путин. Он назвал целью двух стран благополучие и процветание народов России и КНР.

«За 25 лет с даты подписания основополагающего Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве российско-китайское взаимодействие значительно расширилось», – отметил российский лидер, указав на настрой продолжать совместную работу в этом ключе.