Россия рассчитывает продлить договор о ПВО с Кыргызстаном, - МИД РФ

Кыргызстан, политика
- 14:43, 20 мая 2026
Обновлено: 14:45, 20 мая 2026
CentralAsia (KG) - Россия рассчитывает продлить соглашение с Кыргызстаном об объединенной региональной системе противовоздушной обороны (ПВО), заявил «Известиям» замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
«Соглашение между Российской Федерацией и Кыргызской Республикой о создании Объединенной региональной системы ПВО от 16 августа 2022 года действует пять лет и автоматически продлевается на последующие пятилетние периоды, если ни одна из сторон не уведомит другую о своем намерении выйти из него. В соответствии с соглашением (статья 3) указанная система ПВО — составная часть объединенной системы ПВО государств-участников СНГ. Поскольку настоящее соглашение способствует обеспечению безопасности как России, так и Кыргызстан, не видим сегодня оснований для его «демонтажа», - сказал дипломат.
Соглашение о создании объединенной региональной системы ПВО РФ и Кыргызстана вступило в силу в 2023 году. Для размещения техники ПВО Кыргызстан предоставил России участок площадью 5 га рядом с российской базой «Кант» в Чуйской области. В республике разместили в том числе российские зенитно-ракетные комплексы С-300.