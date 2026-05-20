Китай продлил безвизовый режим для россиян до конца 2027 года

CentralAsia (CA) - Китай решил продлить безвизовый режим для граждан России до 31 декабря 2027 года, сообщил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь 20 мая, передает РИА Новости.

По его словам, граждане России, имеющие заграничные паспорта, могут въезжать в Китай без визы на срок не более 30 дней с целью ведения бизнеса, туризма, осмотра достопримечательностей, посещения родственников и друзей, а также транзита.

Китай ввел безвизовый режим для россиян с 15 сентября 2025 года. В декабре Владимир Путин подписал указ, согласно которому граждане Китая могут въезжать в Россию без виз на 30 дней до 14 сентября 2026 года.

О введении безвизового режима для россиян, как и о продлении этого решения, власти Китая объявляли во время государственных визитов Владимира Путина в КНР. Власти Китая объявили о введении пробного безвизового режима для россиян в сентябре 2025-го.