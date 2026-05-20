Парламент Казахстана одобрил поправки в закон о президенте
CentralAsia (KZ) - Парламент Казахстана в ходе совместного заседания палат в среду парламент во втором чтении принял конституционный закон «О президенте».
Как сообщила депутат мажилиса Унзила Шапак, в совместную комиссию от депутатов и постоянных комитетов предложений не поступило, поэтому документ принимается в первоначальной редакции.
Документ уточняет роль и полномочия президента в связи с принятием новой Конституции и закрепляет порядок назначения вице-президента и его полномочия.
