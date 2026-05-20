Парламент Казахстана закрепил деятельность курултая

CentralAsia (KZ) - Парламент Казахстана в среду в ходе совместного заседания палат принял во втором чтении конституционный закон «О Курултае». Документ определяет правовое регулирование и статус его депутатов, устанавливает механизмы взаимодействия с правительством и государственными органами, а также утверждает правила депутатской этики, передает «Власть.кз».

«Ко второму чтению была образована совместная комиссия палат парламента, в состав которой вошли депутаты мажилиса и сената. Совместная комиссия пришла к выводу поддержать проект конституционного закона в редакции авторов», - сказал депутат мажилиса Марат Башимов.

Вместе с тем, напомнил он, документом установлены механизмы взаимодействия между курултаем и правительством. В частности, предусматриваются консультации с курултаем по кандидатурам для назначения на должности членов правительства, устанавливается порядок отчета члена правительства по вопросам своей деятельности, доклад премьер-министра о деятельности правительства на заседании курултая, а также закреплен порядок выражения вотума недоверия правительству.

В целом Курултай будет состоять из 145 депутатов, срок их полномочий - 5 лет. Курултай будет давать согласие президенту на назначение вице-президента, премьер-министра, судей Конституционного суда, членов Центральной избирательной комиссии и Высшей аудиторской палаты. Кроме того, депутатов курултая предлагается наделить полномочиями по избранию судей Верховного Суда по представлению президента.

Кроме того, в документе имеются нормы о механизме лишения курултаем неприкосновенности судей Конституционного и Верховного суда, а также утверждаются правила депутатской этики.

