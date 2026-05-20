Похолодание ожидается на севере, востоке и в центре Казахстана

CentralAsia (KZ) - На территорию Казахстана начинает смещаться очередной холодный антициклон, который принесет существенное понижение температуры воздуха сначала в северных, а затем и в восточных регионах страны, сообщает «Казгидромет».

Так, 22 мая в северных, 23 мая в восточных и центральных областях республики ночью похолодает до 0+5 градусов, в отдельных районах ожидаются заморозки до 3 градусов. Днем синоптики прогнозируют +10+15 градусов.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения