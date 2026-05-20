В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности
// Госдума РФ

CentralAsia (CA) -  Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской области до 23 мая из-за аномальной жары, сообщили в Гидрометцентре. Среднесуточная температура воздуха превышает климатическую норму на 7–9 градусов.

В дневные часы, предупредили синоптики, воздух прогреется до плюс 30–32 градусов. В Московской области помимо жаркой погоды также действует режим высокой пожарной опасности.

20 мая днем в столице обещали около плюс 30 градусов, влажность воздуха составит 24%, ветер юго-восточный — 3,8 метра в секунду. 21 и 22 мая возможны легкие дожди.

По-летнему теплая погода сохранится в Москве до конца недели. Дневные температуры будут достигать 30 градусов, а ночные — 19-21 градуса.

К выходным и началу следующей недели ожидается похолодание до 15-19 градусов днем и 11-16 градусов ночью. Атмосферное давление будет колебаться в диапазоне от 744 до 752 мм рт. ст.

