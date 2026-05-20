Таджикистан и Казахстан договорились упростить транзитные перевозки

CentralAsia (TJ) - Министр транспорта Таджикистана Азим Иброхим провёл встречу с министром транспорта Казахстана Нурланом Сауранбаевым в рамках XVIII заседания Межправительственной комиссии ТРАСЕКА. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта Таджикистана.

Стороны обсудили дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества в транспортной сфере, включая вопросы автомобильных и железнодорожных перевозок, а также развитие международных транспортных коридоров.

Азим Иброхим отметил, что Таджикистан придаёт особое значение сотрудничеству с Казахстаном, рассматривая его как одного из ключевых партнёров в регионе.

По данным таджикской стороны, за первые четыре месяца 2026 года между двумя странами зафиксирован рост объёмов автомобильных грузоперевозок. Общий объём перевозок увеличился на 5,8%, а количество автотранспортных средств выросло на 17,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Министры также отметили положительную динамику железнодорожных перевозок и транзита через территорию Казахстана. В 2025 году объём железнодорожных перевозок превысил 5,6 миллиона тонн, что более чем на 621 тысячу тонн выше показателей 2024 года.

По итогам встречи стороны пришли к выводу о необходимости продолжения совместной работы по развитию международных транспортных коридоров, упрощению транзитных процедур, цифровизации перевозок и увеличению пропускной способности транспортной инфраструктуры между двумя государствами.

