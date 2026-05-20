экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Таджикистане возродили Комитет оборонной промышленности

CentralAsia (TJ) -  В Таджикистане спустя 24 года вновь создан Комитет оборонной промышленности при правительстве страны. Соответствующее постановление подписал президент страны Эмомали Рахмон, сообщает «Азия-Плюс».

Согласно документу, предельная численность центрального аппарата Комитета составит 38 человек без учета технического персонала. Восемь должностей предусмотрены для военнослужащих.

Новому ведомству разрешено иметь двух заместителей председателя, включая первого заместителя, а также коллегию из семи человек. Для работы Комитета должны выделить четыре служебных автомобиля.

Государственному комитету по инвестициям и управлению государственным имуществом поручено обеспечить Комитет административным зданием, а Министерству финансов — выделить средства из республиканского бюджета.

Полный текст положения о Комитете, его структура и перечень подведомственных организаций пока недоступны.

Ранее вопросы оборонной промышленности находились в ведении Министерства промышленности и новых технологий Таджикистана. Теперь соответствующие полномочия с этого ведомства снимаются: из положения о Минпроме будут исключены пункты и формулировки, связанные с оборонной промышленностью.

Комитет оборонной промышленности уже существовал в Таджикистане: он был создан в 1997 году, но в 2002 году его упразднили, а функции передали Министерству промышленности.

Сейчас известно как минимум об одном предприятии оборонной промышленности в стране. В мае 2023 года в Турсунзаде было введено в эксплуатацию предприятие «Сипар Групп», основным направлением которого называлась сборка специальной военной и гражданской техники.

Госкоминвест сообщал, что предприятие построено за счет иностранных инвестиций в размере $15 млн. Его годовая производственная мощность заявлялась на уровне до 120 единиц специальной техники для Вооруженных сил Таджикистана. Также сообщалось о планах наладить сборку 17 видов спецтранспорта и в перспективе экспортировать продукцию за рубеж.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Таджикистане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com