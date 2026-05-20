В Таджикистане возродили Комитет оборонной промышленности

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане спустя 24 года вновь создан Комитет оборонной промышленности при правительстве страны. Соответствующее постановление подписал президент страны Эмомали Рахмон, сообщает «Азия-Плюс».

Согласно документу, предельная численность центрального аппарата Комитета составит 38 человек без учета технического персонала. Восемь должностей предусмотрены для военнослужащих.

Новому ведомству разрешено иметь двух заместителей председателя, включая первого заместителя, а также коллегию из семи человек. Для работы Комитета должны выделить четыре служебных автомобиля.

Государственному комитету по инвестициям и управлению государственным имуществом поручено обеспечить Комитет административным зданием, а Министерству финансов — выделить средства из республиканского бюджета.

Полный текст положения о Комитете, его структура и перечень подведомственных организаций пока недоступны.

Ранее вопросы оборонной промышленности находились в ведении Министерства промышленности и новых технологий Таджикистана. Теперь соответствующие полномочия с этого ведомства снимаются: из положения о Минпроме будут исключены пункты и формулировки, связанные с оборонной промышленностью.

Комитет оборонной промышленности уже существовал в Таджикистане: он был создан в 1997 году, но в 2002 году его упразднили, а функции передали Министерству промышленности.

Сейчас известно как минимум об одном предприятии оборонной промышленности в стране. В мае 2023 года в Турсунзаде было введено в эксплуатацию предприятие «Сипар Групп», основным направлением которого называлась сборка специальной военной и гражданской техники.

Госкоминвест сообщал, что предприятие построено за счет иностранных инвестиций в размере $15 млн. Его годовая производственная мощность заявлялась на уровне до 120 единиц специальной техники для Вооруженных сил Таджикистана. Также сообщалось о планах наладить сборку 17 видов спецтранспорта и в перспективе экспортировать продукцию за рубеж.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения