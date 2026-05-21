Монгольские легионеры погибли при исполнении служебного долга перед Францией

капрал Бат-Аргамж Одгэрэл

CentralAsia (MNG) - 19 маяСегодня исполняется 9 лет со дня гибели нашего сына монгольского народа, капрала Бат-Аргамжа Одгэрэла, павшего за Францию. Эта трагическая дата наступила 19 мая 2017 года, — пишет MiddleAsianNews.

Капрал Бат-Аргамж был гражданином Монголии и капралом (старшим сержантом), служившим во 2-м Иностранном пехотном полку (2e REI) Французского Иностранного легиона (Légion Étrangère).

А также капрал Баатар Баттулга пал при исполнении служебного долга перед Францией. Он служил с мужеством, верностью и честью.

Его преданность, его братство по оружию и его чувство долга навсегда останутся в памяти его товарищей и Иностранного легиона.

Напомним, 2 февраля 2026 года, состоялась торжественная церемония прощания с капралом Баатаром Баттулгой, элитным солдатом 2-го Иностранного пехотного полка (2nd REI) Иностранного легиона, погибшим 26 января 2026 года.

Уроженец Монголии, капрал Баатар Баттулга решил служить Франции, вступив в ряды Французского Иностранного легиона. Назначенный в престижный 2-й Иностранный пехотный полк, базирующийся в Оранже, он преданно воплощал знаменитый девиз этого учреждения: Legio Patria Nostra (Легион — наша родина).

Верные своей клятве и слову до самого последнего момента, они служили с честью, мужеством и преданностью, как настоящие монгольские солдаты и легионеры.

Мы, монголы никогда не забудем их жертву и ценности, которые они олицетворяли.

Монгольские легионеры, не оплакиваем погибших со слабостью или сожалением.

«Мы отдаем им дань уважения и навсегда храним их память в наших сердцах. Честь. Преданность. Вечная память», пишет Ассоциация ветеранов Монгольского Иностранного легиона.

Тем, кто пал, но никогда не исчезнет.

Тем, чье имя продолжает жить в тишине памяти.

Монголия на протяжении последних нескольких десятилетий являлась значительным источником добровольцев для Французского Иностранного легиона, и, по оценкам, несколько сотен человек служили в нем.

