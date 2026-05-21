Новоназначенный посол Монголии вручила копии своих верительных грамот МИД Украины

слева: Оюундарь Наваан-Юндэн и Олександр Мищенко

CentralAsia (MNG) - Как сообщает MiddleAsianNews,Чрезвычайный и Полномочный Посол по совместительству Монголии в Украине Оюундарь Наваан-Юндэн 19 мая 2026 года вручила копию своих верительных грамот заместителю министра иностранных дел Украины Олександру Мищенко.

В ходе встречи стороны выразили свою приверженность расширению и развитию двусторонних и многосторонних отношений и сотрудничества между Монголией и Украиной.

Посол также оставила запись в Книге почетных гостей Министерства иностранных дел Украины и осмотрела комплекс собора Святой Софии.

Посольство Монголии в Украине еще не открыто, и дипломатическая миссия действует из Польши.

Монголия через свое Почетное консульство в Украине защищает интересы своих граждан и оказывает оперативную помощь на территории Украины. Почетным консулом является гражданин Украины Эдуард Рубан.

Граждане Монголии имеют право въезжать в Украину без визы на 90 дней, но им необходимо официальное приглашение. Граждане Монголии, имеющие все типы паспортов (обычный, служебный, дипломатический), могут находиться в стране без визы максимум 90 дней в течение 180-дневного периода.

У Украины нет полноценного посольства в Улан-Баторе. Вместо этого дипломатические и консульские отношения на нерезидентной основе осуществляет Посольство Украины в Республике Корея в Сеуле, которое имеет совместную юрисдикцию над Монголией.

Для облегчения предоставления местных услуг и взаимодействия Почетное консульство Украины в Улан-Баторе осуществляет свою деятельность на территории Монголии. Почетным консулом является гражданин Монголии Пүрэвсамбуу Батсайхан.

В соответствии с двусторонним соглашением о безвизовом режиме между двумя странами, граждане Украины могут въезжать в Монголию без визы на срок до 90 дней в течение 180-дневного периода.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения