Имя монгольского баскетболиста автоматически присваивается на драфте НБА

CentralAsia (MNG) - Энхийн-Од «Монголийский Майк» Шаравжамц (Mike Sharavjamts) теперь автоматически имеет право участвовать в драфте НБА 2026 года, и аналитики в настоящее время считают, что он может быть выбран в конце второго раунда драфта или войти в лигу в качестве свободного агента после драфта. Об этом информирует MiddleAsianNews.

После своего последнего сезона в команде South Carolina Gamecocks эксперты рассматривают его как потенциального игрока, которого могут выбрать в конце второго раунда, или как приоритетного свободного агента, не выбранного на драфте, который может заключить двусторонний контракт.

Обладая универсальным ростом 206 см, Энхийн-Од Шаравжамц высоко ценится за развитое видение игры в пас, умение создавать моменты в быстром отрыве и высокий баскетбольный интеллект — качества, которые он прекрасно сочетает с умением растягивать оборону соперника. Скауты видят в нем идеального современного разыгрывающего форварда или универсального защитника.

Путь в НБА

Хотя он обладает желанными физическими данными и навыками паса, аналитики драфта отмечают, что его стабильность в бросках с места и телосложение должны соответствовать профессиональному уровню. После завершения его выступлений в студенческой лиге NCAA, его международная привлекательность и габариты делают его сильным кандидатом на приглашение в тренировочный лагерь НБА или на место в составе команды G-лиги с двусторонним контрактом.

Энхийн-Од Майкл Шаравжамц (родился 27 августа 2002 года) — монгольский баскетболист, выступающий за команду South Carolina Gamecocks. Ранее он играл за команды Dayton Flyers, San Francisco Dons и Utah Utes. Он стал первым гражданином Монголии, получившим спортивную стипендию в первом дивизионе NCAA.

Майк Шаравжамц — сын Шаравжамца Цэрэнжанхара и Эрдэнэбулган Пүрэвсүрэн. Его отец, Шаравжамц Цэрэнжанхар, был известным баскетболистом, прозванным «The Mongolian Shark», и первым азиатским игроком, присоединившимся к команде Harlem Globetrotters. Майк родился в Финиксе, штат Аризона, в то время как его отец играл в Соединенных Штатах.

Выросший в баскетбольной семье, Майк находился под влиянием карьеры своего отца и с юных лет увлекся этим видом спорта. Его дед Цэрэнжанхара также был баскетболистом и играл за сборную Монголии. У него есть брат Мөнхийн-Од.

