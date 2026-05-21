Монгольских баскетболистов приглашают в профессиональные клубы в Азии, в том числе в Японии и Вьетнаме

слева: Оргил Хишигбаатар и Цэнгүүн Мөнх-Очир

CentralAsia (MNG) - Русскоязычные читатели, возможно, не знают, что в Монголии существует командный вид спорта, который скорее является народным, чем национальным видом спорта — борьбой. Это баскетбол, вид спорта, которым увлекаются все. В Монголии вы заметите, что под баскетбольным щитом играют все — от 8-летних детей до пенсионеров, — пишет MiddleAsianNews.

За последнее десятилетие баскетбол в Монголии стремительно развивается, и монгольская команда уже считается одной из 5 лучших в мире по баскетболу 3х3 по версии FIBA.

Кроме того, молодых монгольских баскетболистов приглашают играть в качестве легионеров во многих клубах по всей Азии.

По состоянию на этот месяц, два игрока получили приглашения в профессиональные баскетбольные клубы Японии и Вьетнама.

Баскетбольный клуб Ho Chi Minh City Wings из Вьетнамской лиги пригласил Цэнгүүна Мөнх-Очира в качестве легионера. Он родился в аймаке Говьсүмбэр и вырос в сомоне Бор-Өндөр, аймаке Хэнтий. Его рост составляет 192 см.

Вьетнамская баскетбольная команда NHA TRANG Dolphins объявила о привлечении двух игроков из США и двух из Азии. Двое из них — монгольские баскетболисты Насанбат Мөнхчөдөр и Аззаяа Батхуяг.

Кроме того, Оргил Хишигбаатар присоединился к команде Fukui Blowinds, выступающей в японской лиге B2. Оргил — один из лучших баскетболистов Монголии, его рост составляет 204 см, и он играет на позиции центрового.

Оргил родился 27 мая 2003 года в Улан-Баторе. Он был единственным иностранным школьником (15 лет), отобранным из примерно 50 учеников в рамках отборочного процесса, организованного школой «Уудам Монгол», для получения 100% стипендии на обучение баскетболу в школе Meitoku Gijiku в Японии, и окончил среднюю школу в 2019-2021 учебном году.

Баясгалан Дэлгэрчулуун

Саруул-Эрдэнэ Энхбаатар

Баясгалан Дэлгэрчулуун и Саруул-Эрдэнэ Энхбаатар, игроки национальной сборной Монголии по баскетболу, успешно выступали в профессиональной баскетбольной лиге Тайваня (T1 League, а позже P. League+), став одними из первых, кто представлял Монголию на международной профессиональной арене.

