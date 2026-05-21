Самые загадочные горы в мире: Хангайские хребты Монголии

CentralAsia (MNG) - Хангайские горы в Центральной Монголии долгое время представляли собой загадку. Этот куполообразный горный хребет, возвышающийся на 4 километра над уровнем моря, играет ключевую роль в формировании климата региона. Но он не мог образоваться так же, как большинство горных хребтов аналогичной высоты.

«Эти горы в Центральной Монголии находятся очень далеко от любой границы тектонических плит, примерно в 5000 километрах от Тихоокеанской границы», — сказал Пэнфэй Ли, геолог из Гуанчжоуского института геохимии Китайской академии наук. «Очень трудно понять, почему у нас есть такой горный хребет так далеко от границы тектонических плит».

Недавно Ли возглавил исследование, в котором были получены убедительные геохимические данные, подтверждающие объяснение образования этих необычных гор. Исследователи предположили, что в месте будущего образования гор U-образный изгиб тектонической плиты привел к образованию сверхтолстой литосферы. Часть этой тяжелой литосферы в конечном итоге откололась и погрузилась в мантию. Освободившись от лишнего веса, земная кора затем поднялась вверх, образовав горы Хангай.

Согнись и щёлкни

Тектонические плиты далеко не жесткие. По мере их движения друг над другом, под собой и друг относительно друга, участки плит, удаленные от границы, могут приобретать изгибы и складки, подобно скомканной скатерти. Изогнутые участки, называемые ороклайнами, распространены по всему миру. Монгольский ороклайн, протяженностью около 6000 километров, является одним из самых длинных, а горы Хангай расположены как раз в самой изогнутой части U-образной формы ороклайна.

Ли и его коллеги предположили, что расположение гор Хангай вдоль ороклайна не случайно. В ходе многочисленных полевых экспедиций, проводившихся с 2018 по 2026 год, исследователи собрали образцы горных пород в нескольких местах в горах Хангай, где были обнаружены признаки древней вулканической активности. Уран-свинцовое датирование цирконов в этих образцах показало, что в раннем меловом периоде, 124–114 миллионов лет назад, в этом районе наблюдалась вулканическая активность.

«Когда я увидел возраст, я был удивлен, — сказал Ли. — 120 миллионов лет — никто никогда не сообщал о вулканической активности [в Монголии] в этот период… Это первое открытие вулканической активности за этот период».

Команда также провела анализ образцов на содержание основных и микроэлементов, чтобы определить глубину образования горных пород. Их геохимический анализ показал, что породы образовались в литосфере на глубине 80 километров под поверхностью. Результаты были опубликованы в журнале Geology в апреле.

«Довольно странно, что эти породы образовались на такой большой глубине», — сказал Ли, — «ведь толщина современной литосферы составляет всего 70 километров».

Группа исследователей предположила, что когда 200 миллионов лет назад континентальная плита сложилась и образовала Монгольскую ороклайн, литосфера сжалась и утолщилась, приняв U-образную форму. Этот утолщенный участок литосферы, толщина которого составляет не менее 80 километров, был бы нестабилен в долгосрочной перспективе, пояснил Ли.

Литосферный корень был бы слишком тяжёлым, чтобы долго оставаться прикреплённым к земной коре, и его кусок в конце концов отломился бы. Когда оно погрузилось, или затонуло, в глубокую мантию, оно расплавилось и вызвало вулканическую активность, зафиксированную в породах, которые изучала команда. Освободившись от веса этого литосферного корня, земная кора над ним поднялась бы, образовав куполообразный горный хребет, видимый сегодня.

Сложный, но захватывающий

«Представленная исследователями история, объясняющая образование массивного топографического «купола» Хангай в центральной части Западной Монголии, весьма убедительна и охватывает более 200 миллионов лет истории Земли», — сказал Стивен Джонстон, исследователь тектоники из Университета Альберты в Канаде, не принимавший участия в этом исследовании. Предыдущие исследования Иберийского ороклайна предполагали, что ороклайны могут приводить к утолщению литосферы, и это объяснение образования гор Хангай соответствует данной версии.

«Их история, хотя и сложная, имеет большой смысл и в некотором смысле подтверждает предсказание, сделанное некоторое время назад относительно ороклин», — добавил Джонстон.

Джонстон сказал, что новое объяснение образования гор Хангай заставляет его задуматься, почему между формированием ороклайна и опусканием литосферного основания прошло так много времени — 80 миллионов лет.

«Кажется, что для гравитационно неустойчивого корня мантии прошло слишком много времени, прежде чем он остался прикрепленным к вышележащей земной коре», — сказал он. Он надеется, что дальнейшие исследования помогут определить, происходил ли этот процесс в других ороклайнах по всему миру и был ли он просто упущен из виду, или же в монгольском ороклайне есть что-то особенное.

Ли и его команда сосредоточили свое внимание на том, как формирование гор Хангай повлияло на древний климат региона. Сегодня возвышающийся горный хребет препятствует проникновению влажного воздуха из северной Монголии в засушливую пустыню Гоби на юге. Они надеются установить связь между процессами, происходящими глубоко под землей, такими как оползень литосферы, и палеоклиматом, а следовательно, и пригодностью региона для жизни.

«Поиск более глубокого понимания обитаемости Земли — это совершенно новый подход», — сказал Ли.

автор: Кимберли М. С. Картье (Kimberly M. S. Cartier)

источник: MiddleAsianNews

