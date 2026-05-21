Новейший роскошный самолет Beechcraft King Air 360 выйдет на монгольский рынок

CentralAsia (MNG) - По информации, предоставленной MiddleAsianNews, знаменитый самолет Beechcraft King Air 360 выходит на монгольский рынок: чартерная компания Hunnu Air разместила первый заказ на этот турбовинтовой самолет в стране.

Поставка самолетов Beechcraft King Air 360 ожидается в конце 2027 года. Компания Hunnu Air будет использовать их для расширения своих туристических и транспортных предложений, а также для VIP-перевозок внутри Монголии.

«Самолет Beechcraft King Air 360 основан на многолетнем опыте эксплуатации и предлагает операторам необходимую гибкость для выполнения коммерческих, специальных и региональных операций», — заявил Майк Ши, вице-президент по стратегии и продажам компании Textron Aviation. «Это нововведение расширяет возможности авиакомпании Hunnu Air по охвату большего числа направлений и удовлетворению растущих потребностей путешественников по всей Монголии».

Приобретение King Air 360 дополняет недавние заказы Hunnu Air, которые включают две пассажирские модификации Cessna SkyCourier — первый самолет SkyCourier в Монголии — а также новый Cessna Grand Caravan EX. Эти самолеты пополнят существующий парк самолетов Grand Caravan EX компании Hunnu Air.

О самолете Beechcraft King Air 360

Beechcraft King Air остается самым продаваемым в мире семейством турбовинтовых самолетов для бизнеса, используемым коммерческими операторами, организациями специального назначения и несколькими подразделениями вооруженных сил США. С 1964 года заказчики получили более 7900 турбовинтовых самолетов King Air, налетавших более 66 миллионов часов по всему миру.

Самолет King Air 360 сочетает в себе проверенную надежность и передовые технологии для выполнения сложных региональных рейсов. В кабине пилота установлены новейшие технологические достижения, а пассажирам обеспечен дополнительный комфорт.

Ключевой особенностью кабины пилотов является цифровой контроллер герметизации, который автоматически регулирует давление в кабине как во время набора высоты, так и во время снижения, снижая нагрузку на пилота и повышая общий комфорт пассажиров.

Кроме того, самолет имеет более низкую высоту в кабине на сертифицированном потолке в 35 000 футов, что обеспечивает больший комфорт для пассажиров, особенно во время длительных перелетов.

В салоне, тем временем, можно увидеть потрясающую мебель, перегородки и боковые полки, изготовленные вручную мастерами, а также возможность индивидуальной настройки интерьера. Окна CoolView и кондиционер с электроприводом обеспечивают пассажирам беспрецедентный уровень комфорта и охлаждения салона. В стандартную комплектацию King Air входят выдвижные рабочие столы, розетки, USB-зарядные станции и отдельный туалет в кормовой части.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения