Из Японии в монгольский аймак Өмнөговь запустят первый прямой рейс

CentralAsia (MNG) - Первый прямой международный рейс из Японии в монгольский аймак Өмнөговь планируют выполнить в июле этого года.

Как сообщается, рейсы будут выполняться из аэропорта Мацумото авиакомпанией Hunnu Air на самолете Embraer E190-100 вместимостью 97 пассажиров. Полеты запланированы на 18 и 22 июля.

Ожидается, что запуск прямого авиасообщения позволит увеличить поток японских туристов в аймак Өмнөговь, а также будет способствовать развитию регионального туризма и расширению экономического сотрудничества.

