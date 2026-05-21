экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Из Японии в монгольский аймак Өмнөговь запустят первый прямой рейс

CentralAsia (MNG) -  Первый прямой международный рейс из Японии в монгольский аймак Өмнөговь планируют выполнить в июле этого года.

Как сообщается, рейсы будут выполняться из аэропорта Мацумото авиакомпанией Hunnu Air на самолете Embraer E190-100 вместимостью 97 пассажиров. Полеты запланированы на 18 и 22 июля.

Ожидается, что запуск прямого авиасообщения позволит увеличить поток японских туристов в аймак Өмнөговь, а также будет способствовать развитию регионального туризма и расширению экономического сотрудничества.

 

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com