Команда The MongolZ выступит на CS Asia Championships 2026 с призовым фондом $400 тысяч

CentralAsia (MNG) - В Шанхае стартует турнир высшего уровня по Counter-Strike 2 — CS Asia Championships 2026

Команда The Mongolz стартовала на CS Asia Championships 2026 по CS2 с победы над Lynn Vision Gaming. Матч закончился со счетом 13:3.

В следующем раунде монголы играют с B8 Esports или Ninjas in Pyjamas. Начало встречи запланировано на 20 мая, 10:00 мск.

В турнире участвуют 16 команд из трех континентов, разделенные на две группы. Победитель CS Asia Championships 2026 получит $400 тысяч, команда, занявшая второе место, — $170 тысяч, а бронзовый призер заработает $130 тысяч.

