США выдвинули обвинения против бывшего лидера Кубы Рауля Кастро из-за крушения двух самолетов в 1996 году

CentralAsia (CA) - Правительство США предъявило бывшему 94-летнему президенту Кубы Раулю Кастро обвинение в сговоре с целью убийства американских граждан в связи с нападением на два самолета в 1996 году, сообщает «Би-би-си».

В 1996 году кубинские истребители сбили два самолета, принадлежавшие гуманитарной организации Brothers to the Rescue из Майами, в результате чего погибли четыре человека. Рауль Кастро, который в то время занимал пост министра вооруженных сил, обвиняется в уничтожении самолетов и в совершении четырех убийств. Обвинения также предъявлены пятерым гражданам Кубы, в том числе пилотам военно-воздушных сил, сбившим эти самолеты.

«Мы ожидаем, что он явится сюда добровольно или будет доставлен иным способом и окажется в тюрьме», - заявил исполняющий обязанности генерального прокурора Тодд Бланш.

В случае признания Кастро виновным, ему грозит пожизненное заключение.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель назвал эти обвинения «нелепыми» и «политически мотивированными».

«Это – политическое решение, не имеющее никаких правовых оснований, цель которого лишь пополнить досье, которое они [США] фабрикуют, чтобы оправдать безумную идею военного нападения на Кубу», - написал он в соцсети Х.

По его словам, 24 февраля 1996 года Куба «действовала в соответствии с правом на самооборону в пределах своих территориальных вод в ответ на неоднократные и опасные нарушения воздушного пространства со стороны известных террористов, о чем тогдашняя администрация США была предупреждена более десятка раз, однако проигнорировала эти предупреждения».

Президент США Дональд Трамп поддержал решение правительства страны, однако заявил, что не видит необходимости в эскалации конфликта.

«Я считаю, что это был очень важный момент, — сказал Трамп журналистам. — Эскалации не будет. Я не думаю, что в этом есть необходимость. Послушайте, там все разваливается».

Brothers to the Rescue – базировавшаяся в США организация кубинских эмигрантов. Ее самолеты искали в море и спасали кубинских беженцев, а незадолго до атаки сбрасывали над Гаваной листовки в защиту прав человека.

Атака на самолеты привела к ужесточению санкций со стороны США и свела на нет диалог между Кубой и тогдашней администрацией Билла Клинтона.

Рауль Кастро занимал ключевые государственные посты с момента захвата власти в 1959 году. Долгое время был министром обороны, а после смерти своего брата возглавил партию и правительство. Объявил об уходе в 2021 году.