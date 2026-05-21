Британская радиостанция ошибочно объявила о смерти короля Карла III

CentralAsia (CA) - Радиостанция Radio Caroline, которая вещает на юге Англии и в Мидлендсе, 19 мая объявила в своем эфире о смерти короля Великобритании Карла III.

По словам слушателей, текущая передача внезапно прервалась, ведущие сообщили о приостановке вещания в связи со смертью короля Карла III и затем включили государственный гимн «Боже, храни короля». После этого радио замолкло на 15 минут. Затем вернувшиеся в эфир ведущие принесли извинения за ошибку.

Позже радиостанция опубликовала отдельное извинение, пояснив, что из-за компьютерной ошибки был активирован протокол «Смерть монарха», который поддерживают все британские вещатели. После объявления радио замолчало, как требует протокол, и это позволило обнаружить ошибку.

«Radio Caroline с удовольствием транслировала рождественские обращения ее величества королевы, а теперь — короля, и надеется делать это еще многие годы», — заявил менеджер станции Питер Мур.