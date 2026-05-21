ВОЗ: Ситуация с Эболой серьезна, но угрозы пандемии нет

CentralAsia (CA) - Ситуация вокруг распространения вируса Эбола в Центральной Африке остается серьезной, но риск пандемии отсутствует, считают эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает Deutsche Welle.

На данный момент ВОЗ оценивает риск распространения на национальном и региональном уровнях как высокий, но глобальный риск остается низким, критерии для объявления угрозы пандемии по-прежнему отсутствуют, заявила глава комитета по чрезвычайным ситуациям Люсиль Блумберг на пресс-конференции в Женеве в среду, 20 мая.

Комитет также не видит оснований для введения ограничений на поездки. Вирус Эбола передается не через случайный контакт или воздух, а через прямой контакт с кровью и биологическими жидкостями, заявила далее Блумберг.

«Учитывая масштабы вспышки, по всей вероятности, она началась несколько месяцев назад», - указала эксперт ВОЗ по вирусным геморрагическим лихорадкам Анаис Леган. По ее словам, сейчас прежде всего важно разорвать цепочки заражения, изолировать и оказывать медицинскую помощь всем предполагаемым и подтвержденным зараженным.

Почти 600 предполагаемых случаев заражения, реальное число значительно выше

В Демократической Республике Конго и других странах зарегистрировано почти 600 предполагаемых случаев заражения Эболой и 139 смертей, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Среди скончавшихся есть медработники. Несколько десятков случаев уже подтверждены лабораторными исследованиями. ВОЗ предполагает, что реальное число заражений значительно выше.

Между тем американский врач, заразившийся вирусом Эбола в ДР Конго и эвакуированный в Германию, был доставлен в берлинскую клинику Charité для лечения. Администрация США обратилась за помощью к ФРГ в связи с ее опытом в лечении больных Эболой и более короткого времени перелета, сообщил 20 мая представитель немецкого правительства. Пациент проходит лечение в специальном изоляционном отделении клиники, поэтому для населения опасность отсутствует, заявили в Берлине.

ВОЗ объявила тревогу из-за вспышки редкого штамма вируса Эболы

Несколько дней назад ВОЗ объявила второй из трех уровень тревоги по степени серьезности в связи со вспышкой «Бундибугйо» - редкого штамма вируса Эбола - в ДР Конго и Уганде. Новый всплеск «варианта вируса Эбола представляет собой «чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения международного масштаба», заявила ВОЗ. От этого штамма нет ни вакцины, ни специфического лечения. Методы лечения и вакцины разработаны против предыдущего штамма.

Эбола часто заканчивается летальным исходом. Во время эпидемий прошлых лет от этой вирусной инфекции умирали от 25 до 90 процентов заболевших. Больные Эболой страдают от лихорадки, мышечных болей, диареи, а также внутренних кровотечений и, как следствие, от отказа органов. О новой вспышке Эболы 15 мая сообщили власти провинции Итури на северо-востоке ДР Конго, где систематически происходят военные конфликты.

В наиболее пострадавшем от новой вспышки провинции наблюдаются острый гуманитарный кризис и интенсивное перемещение населения. Все десять соседних с ДРК стран - прежде всего, Уганда и Южный Судан - теперь подвергаются высокому риску, предупредила ВОЗ. Этим африканским государствам следует в срочном порядке принять меры, чтобы оперативно выявлять и лечить новые возникающие случаи Эболы, подчеркивают в организации.

Текущая вспышка стала 17-й эпидемией Эболы в Демократической Республике Конго. Предыдущий всплеск произошел в августе 2025 года, тогда умерли 34 человека. Самая масштабная вспышка в стране длилась с 2018 по 2020 год, тогда было зафиксировано около 2300 смертей. Всего же за прошедшие 50 лет от этого заболевания в Африке умерли около 15 000 человек.