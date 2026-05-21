Tasnim: США передали Ирану новый проект мирного соглашения
CentralAsia (CA) -  США через Пакистан передали Ирану новый проект мирного соглашения, пишет иранское агентство Tasnim со ссылкой на источник. В середине мая Тегеран передал Вашингтону второй проект мирного плана из 14 пунктов.

По словам источника, Иран приступил к изучению предложения США, но ответ пока не передал. Как добавил собеседник, Пакистан, который выступает посредником между Тегераном и Вашингтоном, пытается сблизить позиции сторон и согласовать тексты проектов соглашений.

По информации Axios, США сочли новый текст предложений Ирана недостаточным. По словам американского чиновника, он «содержит лишь символические улучшения» по сравнению с первым вариантом.

