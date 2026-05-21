экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
С 21 по 25 мая в Таджикистане прогнозируются сели и повышение уровня воды в реках
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
// Turmush

CentralAsia (TJ) -  В Таджикистане с 21 по 25 мая ожидаются дожди ливневого характера, которые могут привести к селевым явлениям в ряде регионов страны. Об этом сообщает Агентство по гидрометеорологии Таджикистана.

По данным ведомства, селевые явления местами прогнозируются в Районах республиканского подчинения, Хатлонской и Согдийской областях, а также на западе Горно-Бадахшанской автономной области.

Кроме того, ожидается повышение уровня воды в реках Исфара, Зеравшан, Обихингоу, Вахш, Пяндж, Яхсу, Кызылсу (южная), а также в реках, стекающих с южных склонов Гиссарского хребта.

В связи с неблагоприятными погодными условиями гражданам рекомендовано соблюдать меры предосторожности.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Таджикистане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com