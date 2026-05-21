С 21 по 25 мая в Таджикистане прогнозируются сели и повышение уровня воды в реках
- Таджикистан, общество
- 11:44, 21 мая 2026
CentralAsia (TJ) - В Таджикистане с 21 по 25 мая ожидаются дожди ливневого характера, которые могут привести к селевым явлениям в ряде регионов страны. Об этом сообщает Агентство по гидрометеорологии Таджикистана.
По данным ведомства, селевые явления местами прогнозируются в Районах республиканского подчинения, Хатлонской и Согдийской областях, а также на западе Горно-Бадахшанской автономной области.
Кроме того, ожидается повышение уровня воды в реках Исфара, Зеравшан, Обихингоу, Вахш, Пяндж, Яхсу, Кызылсу (южная), а также в реках, стекающих с южных склонов Гиссарского хребта.
В связи с неблагоприятными погодными условиями гражданам рекомендовано соблюдать меры предосторожности.
