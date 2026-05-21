экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Курбан хайит в Узбекистане отметят 27 мая, жители отдохнут 5 дней подряд

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 20 мая подписал постановление о праздновании Курбан хайита. Первый день праздника в 2026 году приходится на 27 мая — среду, следует из информации Управления мусульман Узбекистана.

В документе напоминается, что в соответствии со статьёй 208 Трудового кодекса первый день Курбан хайита является нерабочим праздничным днём.

Кроме того, согласно указу президента от 24 декабря 2025 года о дополнительных нерабочих днях и переносе выходных в 2026 году, дополнительными выходными днями определены:

  • для всех работников независимо от вида рабочей недели — четверг, 28 мая, и пятница, 29 мая;
  • для работников при шестидневной рабочей неделе — суббота, 30 мая.

Таким образом, в связи с празднованием Курбан хайита жители Узбекистана будут отдыхать пять дней подряд:

  • 27 мая, среда, праздничный нерабочий день;
  • 28 мая, четверг, дополнительный выходной;
  • 29 мая, пятница, дополнительный выходной;
  • 30 мая, суббота, выходной день;
  • 31 мая, воскресенье, выходной день.

Совету министров Каракалпакстана, хокимиятам областей и Ташкента совместно с Комитетом по делам религий, Ассоциацией махаллей, Национальным агентством социальной защиты и другими организациями поручено принять меры по проведению Курбан хайита в регионах в соответствии с национальными традициями и обычаями.

Комитету по туризму совместно с Министерством транспорта поручено создать благоприятные условия для посещения гражданами священных мест паломничества и исторических святынь в дни праздника.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com