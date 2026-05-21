Курбан хайит в Узбекистане отметят 27 мая, жители отдохнут 5 дней подряд

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 20 мая подписал постановление о праздновании Курбан хайита. Первый день праздника в 2026 году приходится на 27 мая — среду, следует из информации Управления мусульман Узбекистана.

В документе напоминается, что в соответствии со статьёй 208 Трудового кодекса первый день Курбан хайита является нерабочим праздничным днём.

Кроме того, согласно указу президента от 24 декабря 2025 года о дополнительных нерабочих днях и переносе выходных в 2026 году, дополнительными выходными днями определены:

для всех работников независимо от вида рабочей недели — четверг, 28 мая, и пятница, 29 мая;

для работников при шестидневной рабочей неделе — суббота, 30 мая.

Таким образом, в связи с празднованием Курбан хайита жители Узбекистана будут отдыхать пять дней подряд:

27 мая, среда, праздничный нерабочий день;

28 мая, четверг, дополнительный выходной;

29 мая, пятница, дополнительный выходной;

30 мая, суббота, выходной день;

31 мая, воскресенье, выходной день.

Совету министров Каракалпакстана, хокимиятам областей и Ташкента совместно с Комитетом по делам религий, Ассоциацией махаллей, Национальным агентством социальной защиты и другими организациями поручено принять меры по проведению Курбан хайита в регионах в соответствии с национальными традициями и обычаями.

Комитету по туризму совместно с Министерством транспорта поручено создать благоприятные условия для посещения гражданами священных мест паломничества и исторических святынь в дни праздника.