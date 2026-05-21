экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
SpaceX подала заявку на IPO. Это может сделать Илона Маска триллионером

CentralAsia (CA) -  Компания SpaceX Илона Маска подала заявку на первичное размещение акций (IPO). Ожидается, что оно станет крупнейшим в истории биржи Уолл-стрит, передает CNBC.

Ведущим организатором IPO компании станет банк Goldman Sachs. В феврале 2026 года, после слияния с xAI (стартапом Илона Маска в сфере искусственного интеллекта), SpaceX оценивалась в 1,25 триллиона долларов.

Контрольный пакет Илона Маска в компании может стоить более 600 миллиардов долларов. В 2025 году Маск стал первым человеком, чье состояние превысило 500 миллиардов долларов — и это значит, что IPO SpaceX может увеличить еще его совокупное состояние и сделать триллионером.

SpaceX стала первой из тройки гигантов в отрасли искусственного интеллекта, чьи выходы на биржу ожидаются в этом году. Двое других — OpenAI и Anthropic (разработчик чат-бота Claude). Три дня назад Маск проиграл суд против компании OpenAI и ее руководителя Сэма Альтмана. Основатель SpaceX обвинял Альтмана в обмане из-за того, что он перевел компанию OpenAI в коммерческий статус после того, как Маск вложил в нее миллионы долларов.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com