В Казахстане по административной амнистии спишут штрафы на миллиарды тенге
Иллюстрациялык сүрөт
CentralAsia (KZ) -  Власти Казахстана проведут административную амнистию. Гражданам могут списать штрафы на сумму в несколько миллиардов тенге, заявил депутат мажилиса (нижней палаты) парламента Снежана Имашева.

В основном будут списаны штрафы, наложенные органами внутренних дел, большинство — за нарушение правил дорожного движения (ПДД). «Могут быть списаны штрафы за менее опасные нарушения. Например, за не пристегнутый ремень безопасности или использование мобильного телефона за рулем»,— уточнила Имашева в кулуарах мажилиса.

Также планируется списать некоторые виды начисленной пени за штрафы. Под амнистию не попадут нарушения, которые создают угрозу жизни и здоровью людей — проезд на запрещающий сигнал светофора, превышение скорости и управление машиной в состоянии опьянения.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил парламенту принять закон об амнистии по уголовным и административным правонарушениям, не представляющим угрозы безопасности граждан и страны. Это будет первая административная амнистия в истории Казахстана. Законопроект об амнистии планируется рассмотреть и принять до конца июня.

