Таджикистан и Узбекистан улучшат мобильную связь в приграничных районах

CentralAsia (TJ) - Таджикистан и Узбекистан начали совместную техническую работу по улучшению мобильной связи в приграничных районах. Об этом сообщает «Авеста» со ссылкой на пресс-службу Службы связи при правительстве Таджикистана.

По приглашению таджикской стороны в страну приехали специалисты Центра электромагнитной совместимости Узбекистана. Вместе с экспертами таджикского Центра электромагнитной совместимости и радиомониторинга они провели замеры радиочастотного спектра в диапазоне 2300 МГц.

Такие работы нужны для того, чтобы мобильные сети двух стран не перебивали друг друга в приграничье. В районах рядом с государственной границей сигнал соседнего оператора может заходить на территорию другой страны, создавать помехи или ухудшать качество связи.

По итогам мониторинга специалисты определили источники таких сигналов, оценили их уровень и согласовали технические параметры мобильных сетей. Стороны также подготовили совместные решения по снижению помех.

В первую очередь эти меры должны улучшить качество связи в районах Таджикистана Турсунзаде, Шахринав и Гиссар.

В Службе связи Таджикистана отметили, что постоянная синхронизация параметров мобильных сетей между двумя странами поможет сделать связь в приграничных районах стабильнее.

В ведомстве также считают, что такая работа важна не только для мобильных операторов, но и для развития сотрудничества Таджикистана и Узбекистана в сфере телекоммуникаций и цифровой инфраструктуры.

