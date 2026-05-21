Узбекистан отправил 15 грузовиков гуманитарной помощи в Иран

CentralAsia (UZ) - Узбекистан направил вторую партию гуманитарного груза в Иран. Спустя два месяца после первой поставки продовольствия, границу пересек новый конвой из 15 грузовиков, полностью укомплектованный фармацевтическими и медицинскими средствами.

Второй гуманитарный конвой, ставший частью программы солидарности, проследовал через наземный пограничный пункт "Даргаз". Весь груз будет передан Иранскому обществу Красного Полумесяца для дальнейшего распределения среди нуждающихся.

Первая масштабная акция помощи состоялась в марте. Тогда Узбекистан отправил в Иран тонны продовольствия первой необходимости, включая муку, рис, сахар, макаронные изделия, растительное масло и консервы, а также жизненно важные медикаменты.