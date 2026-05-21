Казахстан запретил школьные выпускные в ресторанах и сбор средств с родителей

Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - Министерство просвещения Казахстана распространило обращение к родителям выпускников, в котором напомнила о новых правилах проведения выпускных и других торжественных мероприятий в связи с завершением 2025–2026 учебного года.

Документ принят совместно с местными исполнительными органами и распространяется на организации дошкольного, среднего, технического и профессионального, а также послесреднего образования по всей стране.

Согласно этим правилам, проведение выпускных вечеров, банкетов и иных мероприятий развлекательного характера запрещено в ресторанах, кафе, банкетных залах, на базах отдыха и на природе, включая популярную практику «встречи рассвета» вне школы. Церемонии вручения аттестатов и дипломов должны проходить исключительно в зданиях организаций образования, причем в рамках учебного процесса и под ответственностью администрации школы.

Отдельный акцент сделан на финансовой стороне выпускных: министерство прямо запрещает сбор денежных средств с родителей, законных представителей и обучающихся, а также требование подарков и иных материальных ценностей в связи с проведением торжественных мероприятий. Под запрет подпадают как наличные сборы, так и любые другие формы материального участия семей в организации праздников, включая подарки учителям, украшения, аренду залов и другие дорогостоящие элементы.

Власти объясняют эти меры сразу несколькими мотивами. В официальных комментариях Минпросвещения подчеркивается, что цель ужесточения правил — обеспечение безопасности детей и поддержание общественного порядка во время массовых мероприятий, особенно с учетом случаев ЧП и ДТП, связанных с выездными выпускными.

Дополнительно министерство говорит о снижении финансовой нагрузки на семьи и о необходимости обеспечить равные условия для всех выпускников, чтобы выпускной не превращался в соревнование «кто дороже отпраздновал».

Новые правила вписываются в общий курс казахстанских властей на усиление контроля и профилактику рисков в системе образования, включая уже принятый в 2024 году закон о безопасности детей, ограничивающий, в частности, использование мобильных телефонов и распространение вредоносной информации в школах. В министерстве также связывают ограничения с идеологией «Закон и порядок» в образовательных учреждениях, подчеркивая, что школа должна оставаться пространством регулируемых и предсказуемых форм празднования.

При этом местным акиматам и школам рекомендовано, по сообщениям региональных СМИ, разрабатывать альтернативные форматы прощания со школой — культурно-просветительские мероприятия, экскурсии, тематические встречи и воспитательные акции на бесплатной основе или без участия родительских денег. В подобных сценариях акцент делается на «духовном развитии» и символической стороне перехода во взрослую жизнь, а не на банкете или развлекательной программе.

Общественная реакция на новые ограничения оказалась неоднозначной. Часть родителей и педагогов поддержала ужесточение правил, отмечая, что выпускные в Казахстане давно превратились в дорогостоящее мероприятие, которое не все семьи могут себе позволить. В социальных сетях и комментариях к новостям звучат аргументы о том, что запрет на сбор денег снимает скрытое давление на родителей и уменьшает риск коррупционных практик, связанных с «обязательными» подарками учителям и администрации.

