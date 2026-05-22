Президент Украины заявил, что был бы рад, если бы Монголия открыла посольство в Киеве. Фото

CentralAsia (MNG) -  «Я был бы рад, если бы Монголия решила открыть посольство в Украине», — заявил Президент Украины Володимир Олександрович Зеленський, — передает MiddleAsianNews.

Президент Украины Володимир Олександрович Зеленський принял верительные грамоты от новоназначенного посла Монголии по совместительству Оюундарь Наваан-Юндэн.

В ходе беседы с послом Монголии Президент Украины Володимир Олександрович Зеленський выразил благодарность за гуманитарную помощь. Обсуждались вопросы углубления торгово-экономического сотрудничества и расширения сотрудничества в сельском хозяйстве. В частности, был отмечен потенциал в горнодобывающей промышленности.

Президент предложил развивать студенческие программы с Монголией. По словам Володимира Олександровича, Украина имеет соответствующий опыт работы с другими странами и готова к такому партнерству с Монголией. Украина и Монголия также договорились об укреплении межпарламентского сотрудничества.

«В ходе вашей миссии у нас может появиться возможность наладить деловые отношения между нашими странами. И я был бы рад, если бы вы решили открыть посольство в Украине», — заявил Президент Украины Володимир Олександрович Зеленський.

