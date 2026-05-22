Монголка будет играть в первом дивизионе женского турнира NCAA США

CentralAsia (MNG) - Как сообщает MiddleAsianNew s, монгольская баскетболистка НАНДИНХҮСЭЛ Нямжав будет выступать за Университет штата Теннесси в первом дивизионе студенческого баскетбола США.

Нандинхүсэл Нямжав вошла в историю как первая женщина з Монголии, играющая в студенческом баскетболе первого дивизиона NCAA, подписав контракт с командой Tigers Университета штата Теннесси. Ранее она блистала в команде Florida Tech Panthers второго дивизиона NCAA, где в среднем набирала 12 очков, делала 5 подборов и 3 передачи за игру.

Благодаря высоким результатам и статусу ключевого игрока, перешла на уровень первого дивизиона, открыв новую страницу в истории монгольского баскетбола.

Женский баскетбольный турнир первого дивизиона NCAA — это высший уровень студенческого женского баскетбола в США, проводимый ежегодно. Он состоит из 68 команд, которые соревнуются весной в формате плей-офф, известном как «Мартовское безумие» (March Madness), кульминацией которого является стадия «Финала четырех».

Нандинхүсэл родилась 9 сентября 2006 года в Улан-Баторе. В 18 лет она стала самым молодым Заслуженным спортсменом Монголии. Ее рост составляет 177 см. Нандинхүсэл завоевала серебряную медаль на чемпионате мира по баскетболу 3х3 2025 года. В июне она примет участие в чемпионате мира по баскетболу 3х3 2026 года.

