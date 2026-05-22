Мөнгөнсувд забрала важнейшую победу в финале Чемпионата Азии по смешанным боевым искусствам!

CentralAsia (MNG) - В соответствии с годовым календарным планом International Mixed Martial Arts Federation, с 18 по 25 мая 2026 года в Ташкент проходит чемпионат Азии по смешанным боевым искусствам (AMMA). Об этом сообщает MiddleAsianNews.

В рамках соревнований: • 18–20 мая среди спортсменов до 18 и 21 года (U-18/U21) проводится “2nd AMMA Youth Championship”;

• 22–24 мая среди взрослых состоится “4th AMMA Championship”.

В чемпионате принимают участие более 400 спортсменов из 23 государств.

Страны-участницы: Узбекистан, Афганистан, Австралия, Камбоджа, Китайский Тайбэй, Гонконг, Индия, Индонезия, Иран, Япония, Иордания, Казахстан, Кыргызстан, Монголия, Пакистан, Палестина, Китай, Филиппины, Республика Корея, Саудовская Аравия, Сингапур, Таджикистан и Таиланд.

Данный чемпионат также является официальным этапом отбора на 2026 Asian Games.

МӨНГӨНСУВД Мягмарсүрэн из Монголии (One Team Fighting Center & OCTA MMA Academy), выступавшая в категории до 18 лет (до 60 кг) на молодежном чемпионате Азии по смешанным боевым искусствам «ТАШКЕНТ 2026», завоевала золотую медаль.

В соревнованиях, в которых приняли участие более 30 стран Азии, Монголию представляли 8 спортсменов, из которых U16 MODERN в весовой категории -60кг, ХАШ-ЭРДЭНЭ Эрхэмбаатар (One Team & Garuda MMA) завоевал серебряную медаль, U18 MODERN, в весовой категории - 70, ХАТАНБААТАР Хишигбаяр, U16 TRADITIONAL в весовой категории -55кг, САНЖААДАМБА Пүрэвдорж и U16 MODERN в весовой категории -70кг ДӨЛГӨӨН Өлийсайхан — бронзовые медали.

