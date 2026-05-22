Майор Франции по безопасности и оборонного сотрудничества был награжден «Почетный сотрудник ЧС Монголии»

CentralAsia (MNG) - Он возвращается домой после пяти лет службы в Монголии, где отслужил свой срок с честью, — пишет MiddleAsianNews.

Французский майор Кристоф Бауманн, ответственный за сотрудничество в области безопасности и обороны, был удостоен звания «Почетный сотрудник ГУЧС Монголии» — высшей ведомственной награды для сотрудников, работающих на передовой и внесших значительный вклад в развитие и поддержание безопасности. Награду вручил генерал-майор Ариунбуян Гомбожав, начальник Главного управления по чрезвычайным ситуациям (ГУЧС).

В сотрудничестве между Францией и Монголией в сфере гражданской безопасности происходит переломный момент: командующий Кристоф Боманн уходит в отставку, а его преемник, как ожидается, прибудет этим летом.

В течение пяти лет, первоначально в рамках специальных экспертных миссий, а затем в качестве регионального советника генерал-майора, командующего Главного управления по чрезвычайным ситуациям (ГУЧС), командующий Бауманн вносил непосредственный вклад во внешнюю политику Франции и в развитие франко-монгольских отношений в области гражданской безопасности.

Благодаря поистине выдающемуся сотрудничеству, налаженному при поддержке Гражданской безопасности, Управления по вопросам безопасности и оборонного сотрудничества (DCSD) и Министерства финансов, были разработаны оперативные возможности ГУЧС. Это сотрудничество помогает защищать и спасать жизни и имущество, принося пользу таким французским компаниям, как Airbus Helicopters, Sabena Technics и Desautel Firetrucks.

«Эти примеры сотрудничества стали эталоном сбалансированного партнерства между двумя странами, разделяющими одни и те же ценности и амбиции. Они представляют собой структурообразующий элемент двусторонних отношений, образец, эталон, которым мы все можем чрезвычайно гордиться», — пишет посольство Франции в Улан-Баторе.

В знак признания его образцовой карьеры и единодушно высоко оцененных действий в Монголии командующий Бауманн также был награжден медалью «За внутреннюю безопасность» с золотой планкой «За гражданскую безопасность». Посол Коринн Перера вручила ему эту медаль.

