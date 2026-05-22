Си Цзиньпин вновь отклонил просьбу Путина о строительстве газопровода «Сила Сибири-2», который планируется проложить через Монголию

CentralAsia (MNG) - Автор этой статьи проживает в Монголии и утверждает, что обнаружил в стране огромные запасы метана.



На самом деле, в Гобийском бассейне Монголии обнаружено крупное месторождение метана, считающегося самым чистым природным газом. Возможно только Монгольская народная партия (посткоммунистическая партия) хочет, чтобы этот трубопровод прошёл через нашу территорию, но наш народ относится к этой идее критически, — пишет автор MiddleAsianNews.

Стоит отметить, что обширные запасы метана, обнаруженные в Монголии, в настоящее время находятся на стадии пилотной добычи, но расположены всего в нескольких десятках километров от северной газовой сети Китая.

Пятый с начала войны и 25-й за время президентства визит Владимира Путина в Китай снова не принес России долгожданных договоренностей о строительстве газопровода «Сила Сибири-2».

По проекту, который обсуждается более 10 лет и предполагает рост поставок газа в КНР до 100 млрд кубометров в год, остались несогласованные «нюансы», сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков после переговоров Путина с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Какие-то нюансы осталось договорить», — сказал Песков, добавив, что согласованы «основные параметры понимания» и маршрут будущей трубы, но по-прежнему нет четких договоренностей о сроках реализации проекта.

«Четко пока нет. Это коммерческая информация все-таки. Но это достаточно большое достижение», — цитирует Пескова «Интерфакс».

С собой в Пекин Путин привез многочисленную делегацию, включая 5 вице-премьеров, 8 министров и глав крупнейших госкомпаний, в том числе «Газпрома» и «Роснефти». В ходе визита он говорит о «безграничных переспективах» российско-китайского сотрудничества и обещал «бесперебойно» вывозить в КНР нефть, уголь и газ.

По итогам переговоров Москва и Пекин подписали 40 документов. Но ни один из них не упоминает ни «Силы Сибири-2», ни сотрудничества в нефтегазовой сфере, следует из перечня, опубликованного Кремлем.

Камнем преткновения для нового газопровода, который отчаянно нужен потерявшему европейский рынок «Газпрому», остается цена газа, рассказывал ранее знакомый с ситуацией источник Financial Times. По его данным, Китай требует снизить цену до уровня, близкого к внутрироссийскому. А это около $50 за тысячу кубометров, что в 5 раз ниже, чем Пекин платит сейчас ($258 за тысячу кубов), и в 8,5 раза меньше цен «Газпрома» для других клиентов в дальнем зарубежье ($420).

Кроме того, Китай обеспокоен тем, что спрос на газ, возможно, достиг пика, и поэтому сомневается в необходимости брать на себя дополнительные обязательства по его покупке, говорил источник FT.

Сейчас КНР покупает в России 38 млрд кубометров газа ежегодно — и это половина экспорта «Газпрома» в дальнее зарубежье, который держится на уровнях, близких к минимумам с конца 1980-х годов. До конца десятилетия правительство РФ рассчитывает увеличить поставки в Китай на 47%, до 56 млрд кубов в год. Дополнительный газ будет поступать по дальневосточному маршруту (12 млрд кубометров) и за счет расширения мощности «Силы Сибири-1» (6 млрд кубов).

