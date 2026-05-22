Правительство приняло решение о строительстве ГЭС в аймаке Баянхонгор

CentralAsia (MNG) - На очередном заседании правительства было принято решение о реализации проекта «Байдрагская гидроэлектростанция» в рамках государственно-частного партнерства, — информирует MiddleAsianNews.

Утвержден проект постановления о начале строительства на реке Байдраг гидроэлектростанции в районе, называемом «Сүүдэртийн хясаа», на территориях сомонов, Бууцагаан и Бөмбөгөр аймака Баянхонгор.

Планируется, что ГЭС, которая будет построена на реке Байдраг, будет иметь мощность 30 МВт.

ГЭС мощностью 30 МВт относится к категории малых гидроэлектростанций. Ее мощности достаточно для круглогодичного и стабильного энергоснабжения небольшого промышленного предприятия, районного центра или поселка с населением 20 000–30 000 человек.

Министр экономики и развития Энхбаяр Жадамба подчеркнул, что проект важен для участия в корректировке режима работы интегрированной энергосистемы в периоды пиковой нагрузки в энергосистеме центрального региона, замещения импортируемой энергии и создания водного резерва в Гобиской области.

Министерство энергетики инициировало проект в 2025 году и в сотрудничестве с Министерством экономики и развития провело предварительную оценку и всесторонний анализ. Исследование показало, что проект экономически жизнеспособен, социально значим и может быть реализован посредством государственно-частного партнерства.

Проект планируется реализовать в форме оценки воздействия на окружающую среду, проектирования, строительства, эксплуатации и передачи государству.

